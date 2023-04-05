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كفلته بطلة الجيدو بعدما رمته أمه

قصة تبني وزيرة لـ طفل مشوه تخطف قلوب الجزائريين

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ صباحاً
قصة تبني وزيرة لـ طفل مشوه تخطف قلوب الجزائريين
المواطن - فريق التحرير

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خطفت صور الطفل أسمر مع بطلة الجيدو سليمة سواكري قلوب الجزائريين، بعدما شاركتها الوزيرة الجزائرية السابقة المكلفة برياضة النخبة، عبر حسابها الرسمي، لتأسر قلوب الآلاف عبر مواقع التواصل.

تبني طفل مشوه

وأعلنت بطلة الجيدو سليمة سواكري، تكفلها بهذا الصغير مجهول الهوية والمشوه بسبب أدوية الإجهاض، فيما روت سواكري في المقطع الذي نشرته على حسابها في تويتر وفيسبوك كيف تعرفت على الصغير عام 2020 بمستشفى بني مسوس بالعاصمة، وتعلقت به.

ورغم انقطاع دام لمدة 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، وغياب أخبار الطفل، إلا أنها بحثت عنه، وسافرت لمدينة أدرار جنوب البلاد مسقط رأسه، لتلتقي به أخيرًا.

حن قلبي

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة أسمر، وبحسب الوزيرة السابقة جعلتها تشعر باندفاع كبير تجاهه منذ أول يوم زارته بمستشفى بني مسوس. وقالت “لا أدري كيف أصف ذلك الشعور، منذ أول يوم رأيته فيه حن قلبي له”.

وتعهدت سواكري في الفيديو، أن تقوم بكل ما يلزم لمتابعة وضع أسمر الصحي، والذي لن يكون سهلاً، فقد تستغرق رحلة شفائه 15 سنة لترميم ما يمكن ترميمه حسب تعبيرها.

كفالة الطفل

فيما ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بخبر الكفالة هذا، وأثنى الآلاف على خطوة البطلة السابقة في رياضة الجيدو بالتكفل المعنوي والصحي لطفل ولد مشوهاً ومرمياً بلا أهل.

يشار أن سلمية سواكري حصدت 10 ألقاب قارية في تصنيف الأكابر، وتوجت بطلة للجزائر 15 مرة، بالإضافة إلى نيلها المركز الخامس عالميًا في أولمبياد أثينا 2004 برياضة الجيدو. كما تقلدت منصب وزيرة منتدبة مكلفة برياضة النخبة في 23 يونيو 2020.

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