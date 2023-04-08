قصة حيوان أصبح نجمًا على السوشيال ميديا بعد اقتحام مستشفى

وثق مقطع فيديو متداول، مشهدًا طريفًا لحيوان يقتحم أحد المستشفيات في أمريكا للحصول على وجبة خضراء.

حيوان موظ

وأظهر مقطع الفيديو المتداول حيوان موظ (نوع من الأيائل)، وهو يدخل، أول من أمس، إلى المبنى الطبي بمدينة أنكوراج في ولاية ألاسكا، الأمر الذي أثار تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، مشى الموظ عبر الثلج بحثًا عن وجبة، ولمح النباتات الخضراء في بهو مبنى طبي بمنشأة بروفيدنس ألاسكا الصحية، فقرر الدخول للحصول على وجبة من الخضرة.

وأصبح الموظ نجمًا على وسائل التواصل الاجتماعي عن غير قصد، إذ التقط أحد الأشخاص داخل المبنى بعض الصور والمقاطع له.

وتمكَّن أفراد الأمن من إقناع الموظ بالخروج من المبنى، ولأن بطنه صار ممتلئًا؛ أخذ قيلولة ما بعد الظهر.