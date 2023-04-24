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قصر المساكن تعلن عن وظائف في 6 مدن

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
قصر المساكن تعلن عن وظائف في 6 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة قصر المساكن عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف مُتعددة (رجال / نساء) في (6) مدن بالمملكة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1– أخصائي تسويق:
– مكان العمل (مكة المكرمة، المدينة المنورة).
– الهدف من الوظيفة (المساهمة في تنفيذ الخطط التسويقية، وتقديم المقترحات التي تؤدي إلى تعزيز تواجد منتجات الشركة العقارية في السوق التنافسية).
– تقوية العلاقة مع العملاء وتعزيز شراكات الشركة.
– تخطيط وتنفيذ الحملات والأحداث والمناسبات التسويقية.

2- مسؤول مبيعات:
– مكان العمل (الرياض، الخبر، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الطائف، أبها).
– تنفيذ جميع عمليات المبيعات في الفرع و تحقيق نسبة المبيعات المطلوبة.
– جذب واستقطاب عملاء جدد والمحافظة على العملاء الحاليين للمساهمة في تحقيق أهداف الشركة وزيادة الأرباح.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- أخصائي تسويق:
اضغط هنا

2- مسؤول مبيعات:
اضغط هنا

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