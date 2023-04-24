قصر المساكن تعلن عن وظائف في 6 مدن

أعلنت شركة قصر المساكن عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف مُتعددة (رجال / نساء) في (6) مدن بالمملكة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1– أخصائي تسويق:

– مكان العمل (مكة المكرمة، المدينة المنورة).

– الهدف من الوظيفة (المساهمة في تنفيذ الخطط التسويقية، وتقديم المقترحات التي تؤدي إلى تعزيز تواجد منتجات الشركة العقارية في السوق التنافسية).

– تقوية العلاقة مع العملاء وتعزيز شراكات الشركة.

– تخطيط وتنفيذ الحملات والأحداث والمناسبات التسويقية.

2- مسؤول مبيعات:

– مكان العمل (الرياض، الخبر، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الطائف، أبها).

– تنفيذ جميع عمليات المبيعات في الفرع و تحقيق نسبة المبيعات المطلوبة.

– جذب واستقطاب عملاء جدد والمحافظة على العملاء الحاليين للمساهمة في تحقيق أهداف الشركة وزيادة الأرباح.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- أخصائي تسويق:

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2- مسؤول مبيعات:

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