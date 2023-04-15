قصر كريستيانو رونالدو في مدريد معروض للإيجار

قرر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي وأسطورة ريال مدريد ومانشستر يونايتد، عرض قصره في مدينة مدريد الإسبانية للإيجار.

قصر رونالدو في مدريد

اشترى رونالدو فور قدومه إلى العاصمة الإسبانية من مانشستر يونايتد في صيف 2009، قصراً فخماً للعيش فيه بقيمة 4.8 مليون جنيه إسترليني.

ويقع القصر في حي لا فينكا الراقي والذي يعتبر سكن الصفوة في العاصمة الإسبانية، والذي صممه المعماري الشهير خواكين توريس، ويتكون البيت من 7 غرف نوم و9 حمامات وحمامي سباحة، داخلي وخارجي، واعتاد الدون على مدار سنوات أن يتدرب فيهما.

محتويات القصر

ويتواجد في القصر أيضًا، صالة ألعاب رياضية مزودة بمشاية كهربائية ومنطقة تمديد عضلات، بينما الأثاث الموجود في المنزل صنع خصيصاً من أجل عيون اللاعب.

أشارت صحيفة “صن” البريطانية، في تقرير لها نقلاً عن “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إلى أن رونالدو عرض القصر للبيع بمقابل 8 آلاف و8 جنيهات إسترليني في الشهر.

قصة جورجينا والقصر

وظهر قصر رونالدو مؤخراً في فيلم “أنا جورجينا” الوثائقي الذي تحدثت فيه جورجينا رودريجيز صديقة الدون عن علاقتها بالنجم الأسطوري.

وكشفت جورجينا أنها كانت تتوه في قصر رونالدو في مدريد، بقولها: “لقد توهت في أول مرة جئت فيها للقصر، كنت أريد الذهاب إلى المطبخ لإحضار المياه ولم أكن أعرف أين أذهب”.

وتقول أيضاً: “في بعض الأحيان احتاج إلى نصف ساعة لكي أصل إلى غرفة المعيشة، لقد كان كبيراً للغاية، لقد تعودت طوال عمري على العيش في شقق صغيرة لذلك كنت مندهشة”.

قصور رونالدو

يمتلك كريستيانو رونالدو مجموعة من القصور الأخرى بعيداً عن منزل مدريد وأغلبها في مدن الفرق التي لعب لها، ولديه قصراً في ماديرا بالبرتغال، وآخر في تورينو الإيطالية، اشتراه حين كان يمثل يوفنتوس من 2018 إلى 2021، وهو يطل على المدينة بأثرها.

بالإضافة إلى ذلك هناك قصر لرونالدو في مقاطعة تشيتشاير في إنجلترا بقيمة 3 ملايين إسترليني، وآخر في ماربيلا بإسبانيا بقيمة 1.4 مليون، وثالث في “كوينتا دا مارينا” على ساحل الريفيرا في البرتغال.