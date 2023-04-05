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حصاد اليوم
سبع إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال

قصف إسرائيلي لقطاع غزة وتوترات في المسجد الأقصى

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
قصف إسرائيلي لقطاع غزة وتوترات في المسجد الأقصى
المواطن - فريق التحرير

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شنت مقاتلات حربية إسرائيلية، صباح الأربعاء، غارات جوية على مواقع في قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر على جنوبي إسرائيل، وسط توتر في المسجد الأقصى إثر تعرضه للاقتحام من جانب شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وهو الأمر الذي أثار إدانات عربية.

قصف غزة

وأفادت سكاي نيوز بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات جوية على قطاع غزة، واستهدفت إحداها موقعًا عسكريًا غرب مدينة غزة.

وأضافت: الطائرات الحربية أغارت أكثر من مرة على موقع لكتائب القسام التابعة لحركة حماس في مخيم النصيرات وسط القطاع.

بيان الاحتلال الإسرائيلي

من جانبه، أصدر جيش الاحتلال بيانًا قال فيه إن الطائرات أغارت على موقع لإنتاج الأسلحة وآخر لتصنيع وتخزين وسائل قتالية لحركة حماس.

وقال إن القصف جاء ردًا على الرشقات الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

رشقات صاروخية فلسطينية

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه تم رصد إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة، اعترضت القبة الحديدية 4 منها، مع تفعيل الإنذار الأول في منطقة سديروت.

وأضاف أنه تم رصد إطلاق 4 صواريخ إضافية من القطاع، سقطت في منطقة مفتوحة، ولم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية نحوها، في أعقاب الإنذار الثاني الذي أطلق في منطقة غلاف غزة.

اقتحام الأقصى

وفي سياق متصل، كانت قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى بالقدس، فجر الأربعاء، وهاجمت المصلين فيه، مما أدى إلى وقوع إصابات بينهم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بوقوع سبع إصابات خلال مواجهات خارج أسوار المسجد الأقصى.

وأضاف أنه نقل إصابتين للمستشفى، وقال إن الإصابات ناجمة عن الرصاص المطاطي واعتداء بالضرب.

توقيف المصلين

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اضطرت إلى دخول الحرم المسجد الأقصى بعد أن تحصن محرضون مقنعون داخله وبحوزتهم الألعاب النارية والعصي والحجارة، وفق “رويترز”.

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” بأن الشرطة الإسرائيلية أوقفت أكثر من 400 مصل خلال اقتحام الأقصى.

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