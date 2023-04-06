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توتر حدودي بين الجانبين

قصف صاروخي من لبنان والرد بمدفعية إسرائيلية

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٣ مساءً
قصف صاروخي من لبنان والرد بمدفعية إسرائيلية
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت عشرات الصواريخ، اليوم الخميس، من لبنان باتجاه إسرائيل وسط توتر حدودي بين الجانبين أسفر عن قصف إسرائيلي لبلدة قريبة من جنوب لبنان.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد تم إطلاق 100 صاروخ من جنوب لبنان تجاه إسرائيل، أسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلي.

وعلى إثرها، فعّلت إسرائيل حالة الإنذار في مستوطنات إضافية بالجليل الغربي، بعد إطلاق صفارات الإنذار في عدة مواقع في الشمال.

مدفعية إسرائيلية

ووفقًا لما نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام”، قصفت إسرائيل أطراف بلدتين في جنوب لبنان بالمدفعية الثقيلة،، رداً على استهدافها بقذائف أطلقها مجهولون من المنطقة ذاتها.

وذكرت الوكالة أن “مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعدد من القذائف الثقيلة أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور، بعدما شهدت المنطقة “إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا” باتجاه إسرائيل.

اجتماع نتنياهو

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشاورات مع قادة الجيش والأمن بسبب التطورات، في وقت بدأ فيه الجيش اللبناني في الانتشار على الحدود مع إسرائيل لتحديد موقع إطلاق الصواريخ.

هذا وقال مصدر مقرب من حزب الله إنه “لا علاقة لنا بإطلاق الصواريخ”، بينما ترجح مصادر وقوف فصائل فلسطينية وراء إطلاق الصواريخ.

وتأتي هذه التقارير في وقت يتصاعد فيه التوتر بعد اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى في القدس هذا الأسبوع.

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