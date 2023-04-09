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وجه لها ضربة مؤلمة

قضية الوثائق المسربة تضع أمريكا في مأزق كبير مع الحلفاء

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٨ مساءً
قضية الوثائق المسربة تضع أمريكا في مأزق كبير مع الحلفاء
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت الوثائق السرية المسربة، بالتفصيل، أسرار الأمن القومي لـ أمريكا فيما يتعلق بأوكرانيا والصين والشرق الأوسط، وسلطت الضوء على مدى عمق اختراق البنتاغون لأجهزة المخابرات الروسية.

خطورة التسريب

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الوثائق، التي ظهرت على تويتر ومواقع أخرى، منذ يوم الجمعة السابقة، تحتوي على تحذيرات لوكالات المخابرات الأمريكية قبل الهجمات الروسية في أوكرانيا، وتتضمن تفاصيل حول أهداف محددة.

وسمحت مثل هذه المعلومات الاستخباراتية للولايات المتحدة بتمرير معلومات مهمة إلى أوكرانيا حول كيفية الدفاع عن نفسها.

قضية الوثائق المسربة تضع أمريكا في مأزق كبير مع الحلفاء

وقال المسؤولون الأمريكيون إنه على الرغم من أن الوثائق تقدم تلميحات حول الأساليب الأمريكية لجمع المعلومات حول الخطط الروسية، إلا أن وكالات الاستخبارات لا تعرف بعد ما إذا كان سيتم قطع أي من مصادر معلوماتها نتيجة للتسريب، لكن التسريب لديه القدرة على إلحاق ضرر حقيقي بالمجهود الحربي الأوكراني من خلال الكشف عن الوكالات الروسية التي تعرف الولايات المتحدة أكثر شيء عنها، مما يمنح موسكو فرصة محتملة لقطع مصادر المعلومات.

ضربة مؤلمة

تسبب التسريب في تعقيد العلاقات مع الدول الحليفة وأثار الشكوك حول قدرة واشنطن على الحفاظ على أسرارها.

بعد مراجعة الوثائق، قال مسؤول استخباراتي غربي كبير إن الإفراج عن المواد كان ضربة مؤلمة وأشار إلى أنه يمكن أن يحد من تبادل المعلومات الاستخباراتية. وقال المسؤول إن قيام الوكالات الاستخباراتية المختلفة بتوفير المواد لبعضها البعض يتطلب ثقة وتأكيدات بأن بعض المعلومات الحساسة ستبقى سرية.

قضية الوثائق المسربة تضع أمريكا في مأزق كبير مع الحلفاء

وقد تضر الوثائق أيضا بالعلاقات الدبلوماسية بطرق أخرى. توضح الوثائق الاستخباراتية التي تم الكشف عنها حديثا أن الولايات المتحدة لا تتجسس على روسيا فحسب، بل على حلفائها أيضا، وفي حين أن هذا لن يفاجئ المسؤولين، فإن نشر مثل هذا التنصت على الملأ يعيق دائما العلاقات مع الشركاء الرئيسيين، مثل كوريا الجنوبية، التي تحتاج أمريكا إلى مساعدتها لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

يذكر أن التقارير أفادت بأن الوثائق السرية كشفت أيضا عن جهود الولايات المتحدة للتجسس على كبار القادة السياسيين والعسكريين في أوكرانيا، والخطة الموضوعة مع الناتو لمساعدة أوكرانيا في شن هجوم مضاد.

خطة سرية

أحد التسريبات يتضمن خطة سرية لإعداد وتجهيز تسعة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لهجوم الربيع.

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