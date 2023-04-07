قطار حبوب يخرج عن مساره في تونس

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن تعرض قطار نقل الحبوب في تونس، والذي انطلق من محطة صفاقس في اتجاه محطة القلعة الصغرى، إلى عطل فجائي في القاطرة.

خسائر مادية

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الحادث نتج عنه انحدار القطار إلى حدود محطة صفاقس؛ مما خلف خسائر مادية دون أن يؤدي إلى أضرار بشرية.

وفتحت الشركة في سياق متصل تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادثة وأسبابها وتحديد المسؤوليات تباعًا.