قطار يصطدم بمنزل بعد خروجه عن القضبان

شهدت مدينة أسوان المصرية، مساء أمس الأحد، حادثة كادت تتسبب بوقوع كارثة لولا تنبه السائق في اللحظات الأخيرة، إذ خرج قطار عن سكته في مصر ودخل منزلًا، دون تسجيل أي إصابات.

وبحسب “العربية” خرج قطار محمل بقصب السكر عن القضبان، مساء الأحد، واصطدم بأحد المنازل في منطقة نجع الإخصاص بالبصيلية بقرية إدفو شمال محافظة أسوان.

تفادي الكارثة

ورصدت وسائل إعلام نقلًا عن صاحب المنزل، قوله: إنه فوجئ، أثناء جلوسه أمام منزله بخروج قطار القصب عن القضبان، واقترابه من منزله، مضيفًا أن سائق القطار انتبه في اللحظات الأخيرة وتمكن من إيقاف القطار قبل أن تحدث كارثة.

إلى هذا، تم رفع آثار الحادث لفتح الطريق أمام الحركة المرورية، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على جهات التحقيق لكشف ملابسات الحادث.