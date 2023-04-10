Icon

الدراسة عن بعد اليوم في مدارس العيص Icon الاتحاد يبتعد بصدارة دوري روشن بثنائية في الوحدة Icon تلاوة خاشعة للشيخ السديس من المسجد الحرام ليلة 19 رمضان Icon دعاء الشيخ الحذيفي ليلة 19 رمضان Icon لحظة إطلاق النار على شاب في نيويورك Icon التعادل الإيجابي يحسم مباراة الاتفاق والتعاون Icon حالة ماطرة جديدة تؤثر على السعودية تستمر لعدة أيام Icon قارب يضل طريقه في البحر يقل 400 مهاجر Icon أبها يزيد أوجاع الباطن بثلاثية Icon قطار يصطدم بمنزل بعد خروجه عن القضبان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لم يسجل أي إصابات

قطار يصطدم بمنزل بعد خروجه عن القضبان

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
قطار يصطدم بمنزل بعد خروجه عن القضبان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت مدينة أسوان المصرية، مساء أمس الأحد، حادثة كادت تتسبب بوقوع كارثة لولا تنبه السائق في اللحظات الأخيرة، إذ خرج قطار عن سكته في مصر ودخل منزلًا، دون تسجيل أي إصابات.

وبحسب “العربية” خرج قطار محمل بقصب السكر عن القضبان، مساء الأحد، واصطدم بأحد المنازل في منطقة نجع الإخصاص بالبصيلية بقرية إدفو شمال محافظة أسوان.

تفادي الكارثة

ورصدت وسائل إعلام نقلًا عن صاحب المنزل، قوله: إنه فوجئ، أثناء جلوسه أمام منزله بخروج قطار القصب عن القضبان، واقترابه من منزله، مضيفًا أن سائق القطار انتبه في اللحظات الأخيرة وتمكن من إيقاف القطار قبل أن تحدث كارثة.

إلى هذا، تم رفع آثار الحادث لفتح الطريق أمام الحركة المرورية، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على جهات التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق منافسات كأس العلا للهجن
محمد بن سلمان

تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق منافسات كأس...

محمد بن سلمان
رونالدو ونواف العقيدي يدفعان جماهير الاتحاد لانتقاد لجنة الانضباط والأخلاق
الرياضة

رونالدو ونواف العقيدي يدفعان جماهير الاتحاد لانتقاد...

الرياضة
نيوكاسل يونايتد يعزز تواجده في المركز الثالث بخماسية في ويست هام
الرياضة

نيوكاسل يونايتد يعزز تواجده في المركز الثالث...

الرياضة
شعبية بوتين تصل إلى مستوى قياسي في أمريكا
العالم

شعبية بوتين تصل إلى مستوى قياسي في...

العالم
جهود رجال المرور تحت زخات المطر بحائل
السعودية اليوم

جهود رجال المرور تحت زخات المطر بحائل

السعودية اليوم
وفاة وزير الصحة الأسبق أسامة شبكشي
السعودية اليوم

وفاة وزير الصحة الأسبق أسامة شبكشي

السعودية اليوم
المنافسة تغرم شركة تصوير جوي مليون و960 ألف ريال
السعودية اليوم

المنافسة تغرم شركة تصوير جوي مليون و960...

السعودية اليوم
كأس العلا للهجن الأغلى عالميًّا بقيمة الجوائز
السعودية اليوم

كأس العلا للهجن الأغلى عالميًّا بقيمة الجوائز

السعودية اليوم