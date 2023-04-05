قطة تعتلي كتف الإمام أثناء صلاة التراويح بالجزائر

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لقطة تفاجئ إمامًا أثناء صلاته بالناس التراويح في مسجد بالجزائر.
وخلال الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، صعد قط على كتف الإمام أثناء الصلاة وقبل وجهه وسط دهشة المصلين.
وبحسب الفيديو، كان تعامل الإمام مع القط في قمة الروعة والجمال، حيث بدأ يحتضنه وظل يقرأ حتى نزل القط من على كتف الإمام.