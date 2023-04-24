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بمناسبة عيد الفطر

قطري يلقي نقودًا على المارة

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ مساءً
قطري يلقي نقودًا على المارة
المواطن - فريق التحرير

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أبان مقطع فيديو متداول، لحظة قيام قطري بإلقاء النقود على المارة، في أحد الأماكن المخصصة للاحتفال بعيد الفطر.

إلقاء الأموال

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد الرجل يقف في مكان مرتفع، وقام بإلقاء الأموال، بمناسبة العيد.

وأظهر الفيديو، تجمع عدد من الأشخاص في الأسفل لالتقاط النقود التي يلقيها عليهم.

 

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