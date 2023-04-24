قطري يلقي نقودًا على المارة

أبان مقطع فيديو متداول، لحظة قيام قطري بإلقاء النقود على المارة، في أحد الأماكن المخصصة للاحتفال بعيد الفطر.

إلقاء الأموال

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد الرجل يقف في مكان مرتفع، وقام بإلقاء الأموال، بمناسبة العيد.

وأظهر الفيديو، تجمع عدد من الأشخاص في الأسفل لالتقاط النقود التي يلقيها عليهم.