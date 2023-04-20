قوات أمريكية في جيبوتي تمهيدًا لعملية إجلاء من السودان

أفادت مصادر خاصة، اليوم الخميس، بأن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” ستقوم بنشر قوات أمريكية في جيبوتي استعدادًا لمهمة محتملة لإجلاء موظفي السفارة الأمريكية في الخرطوم.

وبحسب موقع “بوليتكو” الأمريكي، فإن نائبة وزيرة الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، أخبرت مُشرعين أمريكيين بشكل سري أن القوات ستنتقل إلى جيبوتي، لمنح إدارة بايدن القدرة على بدء عملية الإجلاء.

وأشارت شيرمان إلى أن هذه العملية ستشمل موظفي السفارة الأمريكية فقط ولن تكون عملية شاملة لإجلاء المواطنين الأمريكيين في السودان.

من جهة أخرى، أكد متحدث باسم البنتاجون أنه سيتم نشر قوات أمريكية لهذا الخصوص لكنه لم يؤكد توجهها إلى جيبوتي.

خطط الإجلاء

يذكر أن هناك قاعدة عسكرية أمريكية في جيبوتي في “Camp Lemonier” وتضم ألفيّ جندي أمريكي.

ومن المقرر بحسب الكولونيل فيل ڤنتورا في البنتاجون، إرسال نحو 500 جندي إضافي في الساعات المقبلة إلى جيبوتي ومن ثم إلى الخرطوم، حيث ينتمي هؤلاء الجنود للوحدات الخاصة المتخصصة في عمليات الإنزال والإجلاء وغالبيتها من “وحدة الاستكشاف الثانية” التابعة لسلاح مشاة البحرية – المارينز.

جدير بالذكر ، أن خطط الطوارئ التي يدرسها البنتاجون تقضي بالحصول على تعهد من الأطراف المتصارعة في السودان لتثبيت هدنة مدتها 12 ساعة، بعدها، سيجري إرسال القوات الأمريكية عبر طائرات “سي-17″ و”سي-130” ومروحيات “شينوك” من أجل إخراج الطاقم الديبلوماسي والموظفين من الخرطوم.