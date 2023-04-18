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وسط تهليل وفرحة من الجنود

قوات الدعم السريع تحرق طائرة تابعة للجيش السوداني

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٩ مساءً
قوات الدعم السريع تحرق طائرة تابعة للجيش السوداني
المواطن- فريق التحرير

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نشر الحساب الرسمي لقوات الدعم السريع على تويتر، فيديوهات لقواتها تقوم بحرق مروحيات تابعة للجيش السوداني، خلال وقوفها في المطار وسط تهليل وفرحة من الجنود.

حرق طائرات سودانية

وفي الفيديو الذي عرضته قناة سكاي نيوز، والذي يُظهر عددًا من الطائرات التي تلتهمها النيران التي أشعلتها قوات الدعم السريع، تزامنًا مع وقوف عدد من قوات الدعم السريع مهللين.

وفي السابق اتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع باقتحام بيوت المدنيين ونشر القناصة داخلها وعلى أسطحها، واتهمهم أيضًا بالتورط في مهاجمة دبلوماسيين في الخرطوم.

اشتباكات عنيفة

يذكر أنه اندلعت صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق من البلاد، أسفرت عن سقوط ضحايا، وَسَط دعوات دولية لوقف إطلاق النار وبدء حوار لحل الأزمة.

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