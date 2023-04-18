قوات الدعم السريع تحرق طائرة تابعة للجيش السوداني روسيا تعقد الأوضاع مع أمريكا برفض استئناف قضية إيفان غيرشكوفيتش توقعات بهطول الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية على مكة المكرمة جولة ميدانية للفريق البسامي لمتابعة الخطط الأمنية بالمسجد الحرام الجيش السوداني يحكم السيطرة على مقر القيادة العامة زوجة ريشي سوناك تخسر 61 مليون دولار في يوم واحد مقيمان في قبضة الأمن لتزويرهما رخص الإقامة والقيادة والمتاجرة بها لقطات لجريان السيول بعد هطول أمطار غزيرة على حائل طفلة تخطف القلوب في المسجد الحرام بعد سكبها القهوة لرجال الأمن المشحن يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله دون مقابل
نشر الحساب الرسمي لقوات الدعم السريع على تويتر، فيديوهات لقواتها تقوم بحرق مروحيات تابعة للجيش السوداني، خلال وقوفها في المطار وسط تهليل وفرحة من الجنود.
#قوات_الدعم_السريع تحرق مروحية تابعة للجيش السوداني#اشتباكات_السودان #شاهد_سكاي pic.twitter.com/P6oNfIA2Vy
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 18, 2023
وفي الفيديو الذي عرضته قناة سكاي نيوز، والذي يُظهر عددًا من الطائرات التي تلتهمها النيران التي أشعلتها قوات الدعم السريع، تزامنًا مع وقوف عدد من قوات الدعم السريع مهللين.
وفي السابق اتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع باقتحام بيوت المدنيين ونشر القناصة داخلها وعلى أسطحها، واتهمهم أيضًا بالتورط في مهاجمة دبلوماسيين في الخرطوم.
يذكر أنه اندلعت صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق من البلاد، أسفرت عن سقوط ضحايا، وَسَط دعوات دولية لوقف إطلاق النار وبدء حوار لحل الأزمة.