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قوات 30 دولة تشارك في تتويج الملك تشارلز

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ مساءً
قوات 30 دولة تشارك في تتويج الملك تشارلز
المواطن - فريق التحرير

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يكشف القصر البريطاني عن تفاصيل مذهلة لمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، في احتفال سيتسم بالبذخ والأبهة في كنيسة وستمنستر آبي بلندن، يوم السادس من مايو/ أيار المقبل، مع الاستمرار في تقاليد تعود إلى ألف عام.

مشاركة 30 دولة

وتشارك في المراسم المميزة للملك الجديد خمسة آلاف من أفراد القوات المسلحة البريطانية وينضم إليهم جنود من أكثر من 30 دولة من دول الكومنولث لتشكيل واحد من أكبر الاحتفالات العسكرية منذ عقود.

وستدوي أصوات التحية بالبنادق في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بلحظة تتويج الملك قبل أن يحلق عسكريون في وقت لاحق بأكثر من 60 طائرة.

تفاصيل التتويج

يأتي التتويج بعد أقل من ثمانية أشهر على احتشاد أعداد ضخمة من المواطنين في شوارع لندن لمشاهدة المواكب والمراسم الكبرى لتشييع جنازة الملكة إليزابيث التي توفيت بعد 70 عامًا من اعتلائها العرش.

ويكشف القصر ببطء عن تفاصيل تتويج ابنها تشارلز، والذي من المنتظر أن يكون له بعض الاختلافات عن تلك التي أجريت لإليزابيث في 1953.

الزيت المقدس

وكان قصر باكنغهام قد استقبل شحنة زيت مقدس اعتاد استخدامه في مراسم التتويج الملكي، حيث تم استخراج الزيت من بساتين جبل الزيتون، أحد جبال مدينة القدس المطلة على المدينة القديمة، وتحديدًا موقع قبر جدة والد الملك، الأميرة أليس من باتنبرغ.

ويتم استخدام الزيت من زيتون اقتطف من بساتين دير القديسة مريم المجدلية ودير الصعود على جبل الزيتون، وهي سلسلة من التلال الجبلية إلى الشرق من مدينة القدس القديمة، وجرى عصره في محل خارج بيت لحم.

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