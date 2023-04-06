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بعد خسارة برشلونة ضد ريال مدريد

كأس ملك إسبانيا يُكرس عقدة كبار أوروبا هذا الموسم

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
كأس ملك إسبانيا يُكرس عقدة كبار أوروبا هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

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ودع برشلونة منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد خسارته ضد ريال مدريد، ليُكمل سلسلة معاناة متصدري الدوريات الأوروبية في بطولات الكأس هذا الموسم.

الخسارة بكأس ملك إسبانيا

ولعب برشلونة ضد ريال مدريد بالأمس على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، وانتهت المباراة بتحقيق المرينغي لفوز كبير بأربعة أهداف دون رد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قد فاز على ريال مدريد ذهابًا بهدف دون رد على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ليتأهل المرينغي إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بنتيجة 4\1 بمجموع المباراتين.

برشلونة ضد ريال مدريد
جانب من المباراة – المصدر @FCBarcelona

معاناة كبار أوروبا

وبعد توديع برشلونة لكأس ملك إسبانيا، ودع جميع متصدري الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى بطولات الكأس للموسم الحالي، حيث يتصدر الليغا برصيد 71 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن ريال مدريد أقرب منافسيه.

برشلونة وريال مدريد
جانب من المباراة – المصدر @FCBarcelona

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، وغادر كأس الاتحاد من ربع النهائي بعد خسارته ضد مانشستر سيتي، وودع متصدر الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان، كأس فرنسا أمام مارسيليا من دور الـ16.

وودع متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، نابولي منافسات كأس إيطاليا من دور الـ16 بركلات الترجيح أمام كريمونيزي، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل، كما خسر متصدر الدوري الألماني، بايرن ميونيخ ضد فرايبورج في ربع نهائي كأس ألمانيا.

نابولي ضد آينتراخت
لاعبو نابولي – المصدر @en_sscnapoli
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