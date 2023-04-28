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كاريلو تألق محلي وغياب قاري مع الهلال

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ مساءً
كاريلو تألق محلي وغياب قاري مع الهلال
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم البيروفي أندريه كاريلو مستوى مميزًا مع الهلال في جميع المسابقات هذا الموسم، إلا أنه يغيب عن المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.

تألق كاريلو

وغاب تأثير كاريلو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الجولات الأولى من دوري روشن السعودي، قبل أن ينتفض ويترك بصمة قوية في المواجهات التالية، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه.

كاريلو
النجم البيروفي – المصدر @Alhilal_FC

وشارك كاريلو في جميع مباريات الهلال بدوري روشن السعودي، حيث بدأ أساسيًا في 22 مواجهة، وحل بديلًا 3 مرات، ونجح في تسجيل هدف، وقدم 4 تمريرات وصنع 33 فرصة، وسدد 8 تسديدات بدقة بلغت 33.3%.

ولعب النجم البيروفي 13 عرضية ناجحة بدقة 24.5%، وقام بـ26 افتكاكًا ناجحًا بدقة بلغت 66.7%، وشتت الكرة 5 مرات ومنع التسديد 4 مرات، وقطع الكرة 15 مرة، وقام بـ1395 تمريرة ناجحة بدقة 88%، ولديه 43 مراوغة ناجحة.

كاريلو
النجم البيروفي – المصدر @Alhilal_FC

غياب آسيوي

وعلى الرغم من التألق اللافت لكاريلو في دوري روشن السعودي، إلا أنه لم يفرض نفسه على تشكيل أي مواجهة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

وغاب النجم البيروفي عن المشاركة في مباريات بداعي الإصابة، فيما لم يتواجد في المواجهات الأخرى لوجهة نظر فنية، حيث تشهد القائمة تواجد 4 لاعبين أجانب فقط.

كاريلو
النجم البيروفي – المصدر @Alhilal_FC

ويحظى كاريلو بدعم من الجماهير الهلالية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث تمنوا مشاركته في نهائي دوري أبطال آسيا، وترك بصمة، لاستكمال مسلسل تألقه مع الزعيم.

ويستعد الهلال لمواجهة أوراوا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم غد السبت، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

الهلال في كأس الملك
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
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