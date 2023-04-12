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ضمن منافسات دوري روشن

كاكو الأكثر صناعة للأهداف بعد الجولة الـ23

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
كاكو الأكثر صناعة للأهداف بعد الجولة الـ23
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم الباراغواياني أليخاندرو روميرو “كاكو”، تألقه اللافت مع التعاون هذا الموسم، ليكون من أبرز اللاعبين في دوري روشن السعودي.

كاكو في صدارة القائمة

وينفرد كاكو بصدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بعد مرور 23 جولة، برصيد 13 تمريرة حاسمة، ليصبح الأكثر صناعة للأهداف في موسم واحد بتاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء نجم الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو في المركز الثاني خلف كاكو برصيد 9 تمريرات حاسمة، يليه نجم فريق أبها، التونسي سعد بقير، حيث صنع 7 أهداف، بالتساوي مع نجم الطائي موسونا.

كورونادو
كورونادو – المصدر @ittihad

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ23، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ56 نقطة، ثم النصر برصيد 53 نقطة، يليه الشباب بـ50 نقطة، ثم الهلال بـ46 نقطة، يليه الفتح بـ38 نقطة، والتعاون بـ37 نقطة.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

ويتواجد ضمك في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، يليه الطائي بـ28 نقطة، وبفارق نقطة عن أبها، ثم الرائد بـ26 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، الاتفاق بـ24 نقطة، ثم الوحدة بـ22 نقطة.

ويقع العدالة في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة، ثم الخليج بـ17 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ12 نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl
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