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مع نشاط بيكتريا المكورات العقدية الرئوية

كبار السن والأطفال الأكثر عرضة لمضاعفات الالتهاب الرئوي

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٧ مساءً
كبار السن والأطفال الأكثر عرضة لمضاعفات الالتهاب الرئوي
المواطن - فريق التحرير

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حذر نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة، الدكتور أشرف أمير، من انتشار مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن بكتيريا المكورات العقدية الرئوية، مؤكدًا أن هذه الأيام هي موسم انتشاره بسبب تقلبات الأجواء، وظهور بعض المشاكل التنفسية المشابهة لها وتسببها الفيروسات.

الفئات المعرضة للخطر

وأوضح أمير خلال استضافته بنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن أكثر الفئات المعرضة لخطر مرض الالتهاب الرئوي، هم الأطفال الأقل من سنة، والكبار فوق 65 سنة، بالإضافة إلى بعض المرضى بمواصفات مرضية معينة، مثل مرضى القلب، وانسداد الشعب الرئوية المزمن الناجم عن التدخين، والسكري، والكبد والكلى، وكذلك المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة بسبب تلقيهم بعض الأدوية المثبطة لها.

ولفت إلى أن هذا الموسم من الأجواء يزداد فيه الإنفلونزا، وبالتالي تنشط فيه البكتيريا والتي تعرض المجتمع لخطر الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي.

الالتهاب الرئوي

وكانت وزارة الصحة قالت في وقت سابق إن الالتهاب الرئوي يعد عدوى تؤدي إلى التهاب الحويصلات الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما. وقد تُملأ الحويصلات الهوائية بالسوائل، أو بالصديد (مادة قيحية)، الأمر الذي يسبب السعال المصحوب بالبلغم أو الصديد، والحمى أو القشعريرة، وصعوبة في التنفس.

وأوضحت الصحة أنه يمكن لمجموعة متنوعة من الكائنات الحية، بما في ذلك البكتيريا، والفيروسات، والفطريات أن تسبب الالتهاب الرئوي.

كما لفتت إلى أن الالتهاب الرئوي أكبر مرض معدٍ قاتل بين البالغين والأطفال؛ حيث أودى بحياة 2.5 مليون شخص، من بينهم 672000 طفل، في عام 2019م.

وأشارت إلى أن الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس (كورونا) أضافت ملايين الوفيات في عام 2020م، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من أربعة ملايين.

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