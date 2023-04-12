كتائب المطيبين يستقبلون ضيوف الرحمن بالمباخر ودهن العود الفاخر

استقبلت كتائب المطيبين، بالمباخر ودهن العود الفاخر، المصلين بالمسجد النبوي في أول ليلة من العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1444هـ.

ونشرت الوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، مجموعة من الصور للجولات التي نفذتها كتائب المطيبين.

صلاة التراويح بالليلة 21

وكشفت الوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي، عن أئمة صلاة التراويح بالليلة 21 في المسجد النبوي الشريف.

وأعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن من سيؤم المصلين في صلاتي التراويح في المسجد النبوي ليلة 21 من شهر رمضان المبارك، هما الشيخان: الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، والشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم.

أئمة المسجد النبوي

وأكدت في بيانها، أنه في الليلة الواحدة والعشرين في التسليمات الأولى سيكون الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم.

جدول الأئمة

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السابق، عن جدول أئمة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام طوال شهر رمضان المبارك في التسليمات الأولى وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر من اليوم الأول حتى آخر أيام شهر رمضان المبارك.