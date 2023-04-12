Icon

دائرة الحكام تعترف: الهلال له ركلة جزاء لم تُحتسب في مباراة الشباب Icon توضيح هام بشأن حجز العمرة والصلاة في الروضة عبر توكلنا Icon طائرة تلقي قنابل على حشد معارض وتقتل 100 بميانمار Icon كتائب المطيبين يستقبلون ضيوف الرحمن بالمباخر ودهن العود الفاخر Icon تعليم جدة: الدوام عن بعد اليوم بسبب الطقس Icon منفذو جرائم سلب وحيازة مخدرات في قبضة رجال الأمن Icon ترتيب دوري روشن بعد ختام منافسات الجولة الـ23 Icon وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى نعرف مصدر التسريب Icon 3 أسباب تُعطل رحيل رودي جارسيا عن نادي النصر Icon ولي العهد يشكر جميع منسوبي نزاهة على الجهود المبذولة في مكافحة الفساد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في أول ليلة من العشر الأواخر

كتائب المطيبين يستقبلون ضيوف الرحمن بالمباخر ودهن العود الفاخر

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ صباحاً
كتائب المطيبين يستقبلون ضيوف الرحمن بالمباخر ودهن العود الفاخر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقبلت كتائب المطيبين، بالمباخر ودهن العود الفاخر، المصلين بالمسجد النبوي في أول ليلة من العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1444هـ.

ونشرت الوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، مجموعة من الصور للجولات التي نفذتها كتائب المطيبين.

صلاة التراويح بالليلة 21

وكشفت الوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي، عن أئمة صلاة التراويح بالليلة 21 في المسجد النبوي الشريف.

وأعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن من سيؤم المصلين في صلاتي التراويح في المسجد النبوي ليلة 21 من شهر رمضان المبارك، هما الشيخان: الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، والشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم.

أئمة المسجد النبوي

وأكدت في بيانها، أنه في الليلة الواحدة والعشرين في التسليمات الأولى سيكون الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر الشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم.

جدول الأئمة

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السابق، عن جدول أئمة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام طوال شهر رمضان المبارك في التسليمات الأولى وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر من اليوم الأول حتى آخر أيام شهر رمضان المبارك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعديلات وزارية بالجزائر تشمل حقائب سيادية
العالم

تعديلات وزارية بالجزائر تشمل حقائب سيادية

العالم
جنون البقر‭ ‬اللانمطي يداهم سويسرا لأول مرة منذ سنوات
صحة وطب‎

جنون البقر‭ ‬اللانمطي يداهم سويسرا لأول مرة...

صحة وطب‎
5 أرقام قياسية تحفز ميسي للعودة إلى برشلونة
آخر الاخبار

5 أرقام قياسية تحفز ميسي للعودة إلى...

آخر الاخبار
تصريح من زعيم كوريا الشمالية يرعب الغرب
العالم

تصريح من زعيم كوريا الشمالية يرعب الغرب

العالم
لقطات لإفطار على حافة جبال فيفاء
السعودية اليوم

لقطات لإفطار على حافة جبال فيفاء

السعودية اليوم
تفاصيل الساعات الأخيرة قبيل محاكمة ترامب
العالم

تفاصيل الساعات الأخيرة قبيل محاكمة ترامب

العالم
مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة خلال رمضان
السعودية اليوم

مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة...

السعودية اليوم
نصائح لمرضى السكر ومدمني القهوة في رمضان
صحة وطب‎

نصائح لمرضى السكر ومدمني القهوة في رمضان

صحة وطب‎