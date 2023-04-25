كريستيانو رونالدو غاضب بعد إقصاء النصر

سلطت الصحف البرتغالية الضوء على غضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد خروج نادي النصر من بطولة كأس الملك، عقب الخسارة أمام نادي الوحدة بهدف دون رد في دور نصف النهائي أمس.

البداية كانت مع صحيفة A Bola البرتغالية التي قالت: “رونالدو الغاضب”.

رقم سلبي لـ رونالدو

وتحدثت الصحيفة عن أن النجم البرتغالي كان غاضبًا من عدم رش أرضية الملعب بصورة كافية مطالبًا مسؤولي ملعب الأول بارك برشه قبل بدء الشوط الثاني في مباراة الوحدة.

بينما كان عنوان صحيفة O Jogo البرتغالية : “بعد الإقصاء. رونالدو مهدد برقم سلبي في مسيرته”.

فوز غائب

وقالت الصحيفة إنه بعد إقصاء النصر من كأس الملك فإن النجم البرتغالي أصبح مهددًا بعدم التتويج بأي بطولة للموسم الثاني على التوالي، حيث في موسم 2021/2022 لم يتوج بأي بطولة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وفي الموسم الحالي 2022/2023 لم يُتوج النجم البرتغالي حتى الآن بأي بطولة مع نادي النصر.

أما صحيفة Record البرتغالية فقالت: ” المباراة الثالثة على التوالي لنادي النصر ولا يُحرز فيها أهدافًا، كريستيانو رونالدو في مباراته الثالثة مع الكرواتي دينكو ولا يعرف طعم الفوز”.