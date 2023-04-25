كريستيانو رونالدو غاضب بعد إقصاء النصر طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا إحباط تهريب أكثر من 12.7 مليون قرص من الإمفيتامين قطار الحرمين ينقل أكثر من 818 ألف مسافر خلال رمضان الثلوج ترسم لوحة جمالية بمركز بللحمر مظاهرات في كوريا الجنوبية بسبب تصريح للسيدة الأولى عن الكلاب لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير مدني حائل يباشر حادث تطاير أجزاء من أجهزة مغسلة ملابس بريكس تتلقى طلبات انضمام من 19 دولة بينهم السعودية تعليم الباحة: بداية الحصة الأولى 7:00 صباحًا من الغد
سلطت الصحف البرتغالية الضوء على غضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد خروج نادي النصر من بطولة كأس الملك، عقب الخسارة أمام نادي الوحدة بهدف دون رد في دور نصف النهائي أمس.
البداية كانت مع صحيفة A Bola البرتغالية التي قالت: “رونالدو الغاضب”.
وتحدثت الصحيفة عن أن النجم البرتغالي كان غاضبًا من عدم رش أرضية الملعب بصورة كافية مطالبًا مسؤولي ملعب الأول بارك برشه قبل بدء الشوط الثاني في مباراة الوحدة.
بينما كان عنوان صحيفة O Jogo البرتغالية : “بعد الإقصاء. رونالدو مهدد برقم سلبي في مسيرته”.
وقالت الصحيفة إنه بعد إقصاء النصر من كأس الملك فإن النجم البرتغالي أصبح مهددًا بعدم التتويج بأي بطولة للموسم الثاني على التوالي، حيث في موسم 2021/2022 لم يتوج بأي بطولة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وفي الموسم الحالي 2022/2023 لم يُتوج النجم البرتغالي حتى الآن بأي بطولة مع نادي النصر.
أما صحيفة Record البرتغالية فقالت: ” المباراة الثالثة على التوالي لنادي النصر ولا يُحرز فيها أهدافًا، كريستيانو رونالدو في مباراته الثالثة مع الكرواتي دينكو ولا يعرف طعم الفوز”.