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بسبب ما بدر منه بعد مباراة الهلال

كريستيانو رونالدو قد يتم إيقافه لمباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٨ صباحاً
كريستيانو رونالدو قد يتم إيقافه لمباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

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تعرض نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لانتقادات قوية، بسبب تصرفه عقب نهاية ديربي الرياض ضد الهلال.

وكشف القانوني أيمن الرفاعي العقوبة التي قد تُوقع على النجم البرتغالي بعد تصرفه غير الرياضي الذي بدر منه أثناء خروجه من أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

العقوبة المنتظرة ضد كريستيانو رونالدو

وقال الرفاعي عبر حسابه في “تويتر”: “مثل هذه الحالات إذا ثبتت التهمة فيها، تدخل ضمن نطاق لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عملًا بأحكام المادة (48) لأنها حصلت ضمن مسابقة رياضية معتمدة في الاتحاد وداخل الملعب”.

ونشر الرفاعي لائحة العقوبات من الاتحاد السعودي لكرة القدم حيث تقول: إنه في حالة قام أي لاعب بسلوك مشين أو استخدم ألفاظ أو إشارات عدوانية أو مهينة تجاه المنافس أو أي شخص آخر بخلاف مسؤولي المباراة، سيتم إيقافه مباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال.

محمد جحفلي - رونالدو - الهلال والنصر

وبدا رونالدو غاضبًا وهو يُغادر المستطيل الأخضر بعد نهاية المباراة، خاصة أن الجماهير الهلالية ظلت تُردد اسم ميسي، وقام بسلوك غير رياضي، ليُطالب الجمهور الجهات المسؤولة بتوقيع عقوبة عليه.

وانتقد الإعلاميون والجماهير، تصرف كريستيانو رونالدو، وتم تداول اللقطة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليصبح اسم النجم البرتغالي ضمن قائمة الأكثر تداولًا، أمس الأربعاء.

 

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