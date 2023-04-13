Icon

كريستيانو رونالدو لجارسيا: سعدت بالعمل معك Icon مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد بني حرام بالمدينة المنورة Icon تعرف على مروي سبب التوتر الأخير بالسودان Icon معتمر لبناني يشيد بالخدمات المقدمة: أشعر بالأمن والأمان Icon رودي جارسيا ثامن إقالة في دوري روشن Icon النصر يُكلف الكرواتي دينكو بقيادة الفريق الأول Icon ضبط أكثر من 3.6 ملايين قرص من الإمفيتامين مخبأة في شحنة بطاطا Icon النصر مع جارسيا بداية قوية ومعاناة أمام الكبار Icon العشر الأواخر من رمضان تهفو فيها الأرواح للمساجد Icon توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى إجازة عيد الفطر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد رحيله عن تدريب النصر

كريستيانو رونالدو لجارسيا: سعدت بالعمل معك

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٣ مساءً
كريستيانو رونالدو لجارسيا: سعدت بالعمل معك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة إلى المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا بعد رحيله عن تدريب العالمي.

رسالة كريستيانو رونالدو

ونشر كريستيانو رونالدو صورة له بصحبة رودي جارسيا عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، وعلق قائلًا: “سعدت بالعمل معك، حظًا موفقًا بالمستقبل”.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، وتألق تحت قيادة جارسيا، حيث شارك معه في 10 مباريات بدوري روشن السعودي بمعدل 900 دقيقة، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع هدفين.

كريستيانو رونالدو وجارسيا
رسالة رونالدو لجارسيا

رحيل رودي جارسيا

وقررت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، مساء اليوم الخميس، إنهاء العلاقة التعاقدية رسميًا مع رودي جارسيا، وثمنت له كافة الجهود التي بذلها مع الفريق؛ وتمنت له التوفيق.

رودي جارسيا
جارسيا – المصدر @AlNassrFC

وكان النصر قد تعاقد مع جارسيا في يونيو 2022، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وظهر العالمي بشكل مميز في بداية مشواره، قبل أن يتراجع الأداء مؤخرًا، ليحتل المركز الثاني في الدوري، ويخسر كأس السوبر السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، من الفوز في 16 مباراة، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرتين، وسجل 49 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في دوري روشن
الرياضة

تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في دوري روشن

الرياضة
بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه
العالم

بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه

العالم
4 أهداف في الشوط الأول بين الشباب والخليج
الرياضة

4 أهداف في الشوط الأول بين الشباب...

الرياضة
القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء بالرياض
أخبار أمنية

القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق...

أخبار أمنية
مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة خلال رمضان
السعودية اليوم

مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة...

السعودية اليوم
انتصار للدبلوماسية الصينية في منطقة الخليج
تقارير

انتصار للدبلوماسية الصينية في منطقة الخليج

تقارير
التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد برشلونة
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد برشلونة

الرياضة
وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك”
حصاد اليوم

وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك”

حصاد اليوم