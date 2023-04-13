كريستيانو رونالدو لجارسيا: سعدت بالعمل معك

وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة إلى المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا بعد رحيله عن تدريب العالمي.

رسالة كريستيانو رونالدو

ونشر كريستيانو رونالدو صورة له بصحبة رودي جارسيا عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، وعلق قائلًا: “سعدت بالعمل معك، حظًا موفقًا بالمستقبل”.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، وتألق تحت قيادة جارسيا، حيث شارك معه في 10 مباريات بدوري روشن السعودي بمعدل 900 دقيقة، ونجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع هدفين.

رحيل رودي جارسيا

وقررت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، مساء اليوم الخميس، إنهاء العلاقة التعاقدية رسميًا مع رودي جارسيا، وثمنت له كافة الجهود التي بذلها مع الفريق؛ وتمنت له التوفيق.

وكان النصر قد تعاقد مع جارسيا في يونيو 2022، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وظهر العالمي بشكل مميز في بداية مشواره، قبل أن يتراجع الأداء مؤخرًا، ليحتل المركز الثاني في الدوري، ويخسر كأس السوبر السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، من الفوز في 16 مباراة، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرتين، وسجل 49 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.