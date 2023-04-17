كريستيانو رونالدو يختار تشكيلة لأفضل 11 زميلًا

كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تشكيلته لأفضل 11 نجمًا لعب معهم طوال مسيرته الاحترافية.

تواجد روني وغياب بيبي

وسبق أن لعب رونالدو مع فرق سبورتنج لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد ويوفنتوس في الملاعب الأوروبية، إلا أن اختياراته لتشكيلة الأفضل جاءت أغلبيها من لاعبي المرينغي، وفقًا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية.

وشهدت التشكيلة اختيار كريستيانو رونالدو للمهاجم الإنجليزي واين روني، رغم الخلاف الكبير بينهما في السنوات الأخيرة، والذي وصل إلى التراشق بالألفاظ في وسائل الإعلام.

وغاب العديد من النجوم البارزين في مسيرة رونالدو عن التشكيلة، مثل صديقه المقرب البرتغالي بيبي، والثنائي كاسيميرو ورافاييل فاران، رغم تألقهما معه في ريال مدريد، ومساهمتهم في فوز الفريق بجميع البطولات.

تشكيلة كريستيانو رونالدو

وجاءت التشكيلة التي اختارها كريستيانو رونالدو، كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ إيكر كاسياس “ريال مدريد”، وفي الدفاع؛ زميليه سيرجيو راموس ومارسيلو، ريو فرديناند “مانشستر يونايتد” وجورجيو كيليني “يوفنتوس”.

ويضم الوسط والهجوم كل من؛ ثنائي مانشستر يونايتد، بول سكولز وواين روني، بجانب رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، توني كروس، لوكا مودريتش، غاريث بيل وكريم بنزيما.