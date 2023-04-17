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شهدت تواجد روني وبنزيما

كريستيانو رونالدو يختار تشكيلة لأفضل 11 زميلًا

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٤ مساءً
كريستيانو رونالدو يختار تشكيلة لأفضل 11 زميلًا
المواطن - فريق التحرير

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كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تشكيلته لأفضل 11 نجمًا لعب معهم طوال مسيرته الاحترافية.

تواجد روني وغياب بيبي

وسبق أن لعب رونالدو مع فرق سبورتنج لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد ويوفنتوس في الملاعب الأوروبية، إلا أن اختياراته لتشكيلة الأفضل جاءت أغلبيها من لاعبي المرينغي، وفقًا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وشهدت التشكيلة اختيار كريستيانو رونالدو للمهاجم الإنجليزي واين روني، رغم الخلاف الكبير بينهما في السنوات الأخيرة، والذي وصل إلى التراشق بالألفاظ في وسائل الإعلام.

وغاب العديد من النجوم البارزين في مسيرة رونالدو عن التشكيلة، مثل صديقه المقرب البرتغالي بيبي، والثنائي كاسيميرو ورافاييل فاران، رغم تألقهما معه في ريال مدريد، ومساهمتهم في فوز الفريق بجميع البطولات.

كاسيميرو مع مان يونايتد
كاسيمرو – المصدر @ManUtd

تشكيلة كريستيانو رونالدو

وجاءت التشكيلة التي اختارها كريستيانو رونالدو، كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ إيكر كاسياس “ريال مدريد”، وفي الدفاع؛ زميليه سيرجيو راموس ومارسيلو، ريو فرديناند “مانشستر يونايتد” وجورجيو كيليني “يوفنتوس”.

ويضم الوسط والهجوم كل من؛ ثنائي مانشستر يونايتد، بول سكولز وواين روني، بجانب رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، توني كروس، لوكا مودريتش، غاريث بيل وكريم بنزيما.

كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما
رونالدو وكريم بنزيما
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