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ضمن منافسات دوري روشن

كريستيانو رونالدو يشعل ديربي الرياض

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
كريستيانو رونالدو يشعل ديربي الرياض
المواطن - فريق التحرير

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يترقب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، خوض أول ديربي ضد الهلال، أملًا في مواصلة التألق وتحقيق الفوز.

ديربي الرياض

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد النصر، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي الرياض، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

النصر والهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر @Alhilal_FC

كريستيانو رونالدو يسعى للتألق

ويُقدم كريستيانو رونالدو مستوى مميزًا مع النصر في دوري روشن السعودي قبل ديربي الرياض، حيث نجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع هدفين، إلا أن الجماهير لازالت تتطلع لترك بصمة أكبر في مواجهات الكبار.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر spl

ويأمل كريستيانو رونالدو في التألق أمام الكبار بعد غيابه عن هز الشباك في مواجهتي النصر ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي، حيث انتهت المباراتين بفوز العميد.

وتُعد مواجهة الهلال فرصة مميزة لكريستيانو رونالدو، خاصة أنه دائمًا ما يترك بصمة في الديربيات مع الفرق التي مثلها من قبل، حيث إنه الهداف التاريخي لديربي مدريد برصيد 22 هدفًا، ويطمح لافتتاح سجله التهديفي أمام الكبار.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC
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