كريستيانو رونالدو يشعل ديربي الرياض

يترقب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، خوض أول ديربي ضد الهلال، أملًا في مواصلة التألق وتحقيق الفوز.

ديربي الرياض

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد النصر، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي الرياض، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

كريستيانو رونالدو يسعى للتألق

ويُقدم كريستيانو رونالدو مستوى مميزًا مع النصر في دوري روشن السعودي قبل ديربي الرياض، حيث نجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع هدفين، إلا أن الجماهير لازالت تتطلع لترك بصمة أكبر في مواجهات الكبار.

ويأمل كريستيانو رونالدو في التألق أمام الكبار بعد غيابه عن هز الشباك في مواجهتي النصر ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي، حيث انتهت المباراتين بفوز العميد.

وتُعد مواجهة الهلال فرصة مميزة لكريستيانو رونالدو، خاصة أنه دائمًا ما يترك بصمة في الديربيات مع الفرق التي مثلها من قبل، حيث إنه الهداف التاريخي لديربي مدريد برصيد 22 هدفًا، ويطمح لافتتاح سجله التهديفي أمام الكبار.