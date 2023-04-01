كريستيانو رونالدو يعود لتدريبات النصر

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عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة في تدريبات نادي النصر وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي مع المنتخب البرتغالي.
ويستعد أصفر الرياض لمواجهة نادي العدالة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقبل المباراة، يتواجد أصفر الرياض في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، أما نادي العدالة فيتواجد في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة في ترتيب دوري روشن.
وسجل النجم البرتغالي حتى الآن 9 أهداف مع النصر في بطولة دوري روشن.