كريستيانو رونالدو يفتتح التسجيل لـ النصر من ضربة رأسية

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تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، من إحراز الهدف الأول لفريقه في شباك نادي الرائد، وذلك بعد مرور 4 دقائق من بداية مباراة الفريقين في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي.
هدددددف!⚽
د4’ الهدف الأول لـ #النصر عن طريق كريستيانو رونالدو
النصر 1 × 0 الرائد#النصر_الرائد | #SSC pic.twitter.com/cNxm4VZyxQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 28, 2023
وتلقى رونالدو عرضية متقنة من اللاعب سلطان الغنام ليسجل الهدف الأول من ضربة رأسية في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.