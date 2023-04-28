كريستيانو رونالدو يفتتح التسجيل لـ النصر من ضربة رأسية

تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، من إحراز الهدف الأول لفريقه في شباك نادي الرائد، وذلك بعد مرور 4 دقائق من بداية مباراة الفريقين في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي.

هدددددف!⚽ د4’ الهدف الأول لـ #النصر عن طريق كريستيانو رونالدو

النصر 1 × 0 الرائد#النصر_الرائد | #SSC pic.twitter.com/cNxm4VZyxQ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 28, 2023

وتلقى رونالدو عرضية متقنة من اللاعب سلطان الغنام ليسجل الهدف الأول من ضربة رأسية في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.