كريستيانو رونالدو يقود تشكيلة النصر ضد الفيحاء

كشف المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، تشكيلة فريقه لمواجهة الفيحاء في الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل أصفر الرياض مكونًا من: ” نواف العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، ألفارو، عبدالإله العمري جيسلان كونان، لويز جوستافو، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.

النصر يفوز بخماسية

وكان أصفر الرياض فاز على العدالة في الجولة الـ22 يوم الثلاثاء الماضي بخماسية دون رد، بينما خسر نادي الفيحاء من الهلال بثنائية دون رد في الجولة الـ17 والتي كانت مؤجلة بين الفريقين في دوري روشن.

ويأتي ترتيب دوري روشن، قبل مباراة النصر والفيحاء كالتالي، حيث يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 53 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 52 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 47 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 45 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 36 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 35 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 27 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 26 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة.

ترتيب دوري روشن

وفي المركز الـ11 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، يتواجد نادي أبها برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 12 نقطة.