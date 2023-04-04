كريستيانو رونالدو يقود تشكيلة النصر لمواجهة العدالة

كشف المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر عن تشكيلة فريقه لمواجهة العدالة بعد قليل في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن.

وجاء تشكيل أصفر الرياض مكونًا من: “نواف العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، ألفارو، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، لويز جوستافو، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.

طاقم حكام مباراة النصر والعدالة

ويدير الحكم عبدالله الحربي المباراة، وسيعاونه كل من عبدالرحيم الشمري وسامي العرفج، وسيكون سلطان عكيري حكمًا رابعًا وممدوح الشهدان حكمًا للفيديو ومؤيد المسجن مساعدًا لحكم الفيديو.

وقبل انطلاق مباريات الثلاثاء، يتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 49 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 44 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 42 نقطة ويتبقى له فقط مباراة مؤجلة.

التعاون خامسًا برصيد 35 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 26 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 25 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، أبها في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 برصيد تسع نقاط.