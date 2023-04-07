كريستيان جوانكا يعزز من تقدم الشباب بالهدف الثاني

تمكن اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا من إحراز الهدف الثاني لنادي الشباب في شباك الهلال، وذلك خلال المباراة المقامة حاليًّا بين الفريقين في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د68' الهدف الثاني لـ الشباب عن طريق جوانكا الشباب 2 × 0 الهلال#الشباب_الهلال | #SSC pic.twitter.com/1jdpJBB4Ld — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 7, 2023

وتلقى جوانكا تمريرة مميزة من مواطنه إيفر بانيجا ليُحرز الهدف الثاني لليث في شباك عبدالله المعيوف في الدقيقة الـ68 من عمر المباراة.

وكان حسين القحطاني أحرز الهدف الأول لليث في الدقيقة الـ54 بعد تمريرة جيدة من اللاعب فواز الصقور.