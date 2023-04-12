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قبل مباراة اليوم بدوري الأبطال

كريم بنزيما يتألق ضد تشيلسي في البرنابيو

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
كريم بنزيما يتألق ضد تشيلسي في البرنابيو
المواطن - فريق التحرير

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يسعى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لمواصلة التألق ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، وقيادة فريقه ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

ريال مدريد ضد تشيلسي

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد تشيلسي على ملعب “سانتياجو برنابيو”، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

تألق كريم بنزيما

ويُعد كريم بنزيما هو الهداف التاريخي في مواجهات ريال مدريد ضد تشيلسي، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف خلال 4 مباريات خاضها أمام البلوز في دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي يُحفزه لمواصلة التألق اليوم.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

ولم يغب بنزيما عن هز شباك تشيلسي على ملعب “سانتياجو برنابيو”، حيث سبق ولعبا مرتين، الأولى؛ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2020\2021، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1\1، وسجل الفرنسي هدف المرينغي.

كما نجح كريم بنزيما في تسجيل هدف ريال مدريد الثاني ضد تشيلسي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021\ 2022، في المباراة التي انتهت بفوز البلوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden
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