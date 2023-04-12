كريم بنزيما يتألق ضد تشيلسي في البرنابيو

يسعى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لمواصلة التألق ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، وقيادة فريقه ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

ريال مدريد ضد تشيلسي

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد تشيلسي على ملعب “سانتياجو برنابيو”، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تألق كريم بنزيما

ويُعد كريم بنزيما هو الهداف التاريخي في مواجهات ريال مدريد ضد تشيلسي، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف خلال 4 مباريات خاضها أمام البلوز في دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي يُحفزه لمواصلة التألق اليوم.

ولم يغب بنزيما عن هز شباك تشيلسي على ملعب “سانتياجو برنابيو”، حيث سبق ولعبا مرتين، الأولى؛ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2020\2021، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1\1، وسجل الفرنسي هدف المرينغي.

كما نجح كريم بنزيما في تسجيل هدف ريال مدريد الثاني ضد تشيلسي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021\ 2022، في المباراة التي انتهت بفوز البلوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.