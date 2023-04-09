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كريم بنزيما يحسم موقفه من العرض السعودي

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
كريم بنزيما يحسم موقفه من العرض السعودي
المواطن - فريق التحرير

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حسم مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما موقفه من العرض السعودي الذي تلقاه مؤخرًا، من أجل الرحيل عن المرينغي بعد نهاية الموسم الحالي.

موقف كريم بنزيما

وينتهي عقد بنزيما، مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ويُعد من الركائز الأساسية نظرًا لدوره الفني ودوره القيادي خارجه، وترغب الإدارة في تمديد عقده لمدة موسم واحد، كما ارتبط اسمه بأندية الاتحاد، الهلال والشباب.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن كريم بنزيما حسم موقفه مع ريال مدريد في الموسم المقبل، وأضافت: “تردد أنه كان يُفكر في العرض السعودي، ولكنه يُفضل الاستمرار لموسم آخر على الأقل”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “بنزيما عاد في الأسابيع الثلاثة الماضية إلى أفضل مستوى له، وعاد معه ريال مدريد للاستمتاع بكرة القدم، وهذه هي الحلقة المفقود في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي”.

وتابعت: “كريم بنزيما لم يرفض العرض السعودي بشكل نهائي، لكنه قرر فقط عدم قبوله الآن، ليضع إدارة ريال مدريد في موضع مسؤولية أمام جماهيرها بشأن تقدير هداف الفريق وقائده بعقد مرضٍ”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

تجديد التعاقد مع الريال

وواصلت: “هناك قانون غير مكتوب في ريال مدريد بأن يتم تجديد عقد أي لاعب يفوز بالكرة الذهبية، لكن هذا لم يحدث مع بنزيما حتى الآن، إلا أن اللاعب والمسؤولين متفقون على فكرة الاستمرار لموسم آخر”.

وجاء في ختام تقرير “ماركا”: “في كل اجتماعات ريال مدريد الخاصة بالتخطيط للفريق في الموسم المقبل، يشير جميع المسؤولين إلى ضرورة وجود كريم بنزيما كعنصر محوري في خط الهجوم”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadrid
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