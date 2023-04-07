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بعد تسجيله 17 هدفًا

كريم بنزيما يخطف الأنظار في 2023

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
كريم بنزيما يخطف الأنظار في 2023
المواطن - فريق التحرير

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ظهر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بشكل مميز مع ريال مدريد الإسباني خلال منافسات عام 2023، ليتفوق على جميع لاعبي الدوريات الخمس الكبرى.

تألق كريم بنزيما

وساهم كريم بنزيما في تسجيل 22 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في جميع البطولات منذ بداية العام الحالي، حيث نجح في إحراز 17 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وذلك وفقًا لشبكة “بليتشر ريبورت”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

وسجل كريم بنزيما 6 أهداف في آخر مباراتين مع ريال مدريد، بعدما نجح في تسجيل هاتريك ضد بلد الوليد ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل أن يحرز ثلاثية أمام برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

لاعبي الدوريات الكبرى

على الجانب الآخر، يُعد نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد ثاني أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف بالدوريات الخمس الكبرى، بمساهمته في إحراز 20 هدفًا، بتسجيله 16 هدفًا وصناعته 4 آخرين.

راشفورد
راشفورد – المصدر @ManUtd

وجاء نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور ثالثًا بمساهمته في تسجيل 18 هدفًا، حيث أحرز 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، ثم مهاجم نابولي، فيكتور أوسيمين، بالتساوي مع نجم مانشستر سيتي، هالاند بـ15 هدفًا وصناعة هدفين لكل منهما.

فيكتور أوسيمين
أوسيمين – المصدر @en_sscnapoli
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