كريم بنزيما يخطف الأنظار في 2023

ظهر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بشكل مميز مع ريال مدريد الإسباني خلال منافسات عام 2023، ليتفوق على جميع لاعبي الدوريات الخمس الكبرى.

تألق كريم بنزيما

وساهم كريم بنزيما في تسجيل 22 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في جميع البطولات منذ بداية العام الحالي، حيث نجح في إحراز 17 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وذلك وفقًا لشبكة “بليتشر ريبورت”.

وسجل كريم بنزيما 6 أهداف في آخر مباراتين مع ريال مدريد، بعدما نجح في تسجيل هاتريك ضد بلد الوليد ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل أن يحرز ثلاثية أمام برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

لاعبي الدوريات الكبرى

على الجانب الآخر، يُعد نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد ثاني أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف بالدوريات الخمس الكبرى، بمساهمته في إحراز 20 هدفًا، بتسجيله 16 هدفًا وصناعته 4 آخرين.

وجاء نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور ثالثًا بمساهمته في تسجيل 18 هدفًا، حيث أحرز 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، ثم مهاجم نابولي، فيكتور أوسيمين، بالتساوي مع نجم مانشستر سيتي، هالاند بـ15 هدفًا وصناعة هدفين لكل منهما.