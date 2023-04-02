كريم بنزيما يسجل هاتريك تاريخيًا في 7 دقائق

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نجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في تسجيل هاتريك خلال أحداث الشوط الأول من مباراة فريقه ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني.
ويلعب ريال مدريد ضد بلد الوليد الآن على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ونجح المرينغي في التقدم برباعية دون رد في الشوط الأول.
وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المباراة بشكل سريع، ونجح في فض اشتباك التعادل السلبي عن طريق رودريجو عند الدقيقة 22، قبل أن يسجل كريم بنزيما ثلاثة أهداف.
وأحرز كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، 3 أهداف في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلد الوليد خلال 7 دقائق فقط “29، 32 و36″، ليحقق رقمًا استثنائيًا في مسيرته مع ريال مدريد.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن بنزيما سجل ثلاثية في الشوط الأول بجميع المسابقات مع ريال مدريد للمرة الأولى في مسيرته.
ورفع بنزيما رصيده إلى 14 هدفًا، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني الممتاز، خلف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي المتصدر بـ17 هدفًا.