Icon

تشكيل مجلس إدارة جمعية أسر التوحد برئاسة سعود بن فرحان Icon مدارس الرياض وخريجوها يجسدون مفهوم الأسرة والعلاقة الممتدة Icon إيلون ماسك يغير شعار تويتر لعملة دوج كوين المشفرة Icon عمر السومة يواصل التألق مع العربي Icon تدشين أول مركبة كهربائية ذاتية القيادة في السعودية Icon حركة طائشة من سائق دراجات تكلف السباق خسائر فادحة Icon توتنهام يُهدر فوزًا ثمينًا ضد إيفرتون Icon تعليم الأحساء يحقق في تواجد طالب داخل مدرسة خارج أوقات الدوام Icon رامز جلال لـ نهال عنبر وابنها: سأعاملكما بطريقة فجة Icon الجموع يؤدون صلاة تراويح 13 رمضان في المسجد الحرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
قبل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

كريم بنزيما يسعى لمواصلة التألق في مباريات رمضان

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ مساءً
كريم بنزيما يسعى لمواصلة التألق في مباريات رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اعتاد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، على التألق وهز الشباك في المباريات خلال شهر رمضان، ما يُحفزه قبل الكلاسيكو المرتقب ضد برشلونة.

كريم بنزيما يتألق في رمضان

وخطف كريم بنزيما الأنظار في شهر رمضان بالموسم الماضي، حيث نجح في تسجيل هاتريك في شباك تشيلسي الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحرز هدفًا في لقاء الإياب.

وواصل بنزيما التألق، وسجل 3 أهداف في مواجهتي الذهاب والإياب أمام مانشستر سيتي في الدور نصف النهائي، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadrid

وعلى الصعيد المحلي بالموسم الماضي، تألق كريم بنزيما في شهر رمضان، حيث أحرز هدفين أمام سيلتا فيجو، ليقود ريال مدريد لحصد ثلاث نقاط، كما سجل هدف الفوز القاتل ضد إشبيلية، ليؤمن للمرينغي لقب الدوري الإسباني.

وبدأ كريم بنزيما، مباريات شهر رمضان في الموسم الرياضي الحالي بأفضل شكل ممكن، حيث نجح في تسجيل هاتريك ضد بلد الوليد بالأمس ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليقود ريال مدريد للفوز بسداسية نظيفة.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadrid

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، على ملعب “كامب نو”، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بهزيمة المرينغي بهدف نظيف.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصابة إبراهيموفيتش في معسكر السويد
آخر الاخبار

إصابة إبراهيموفيتش في معسكر السويد

آخر الاخبار
موديز تخفض تصنيف القطاع المصرفي الأمريكي إلى سلبي
العالم

موديز تخفض تصنيف القطاع المصرفي الأمريكي إلى...

العالم
برنامج “طويق” يعكس ريادة المملكة بمختلف المجالات
السعودية اليوم

برنامج “طويق” يعكس ريادة المملكة بمختلف المجالات

السعودية اليوم
قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي مستشارًا لوزير التعليم
أخبار رئيسية

قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي...

أخبار رئيسية
100 شهيد فلسطيني منذ بداية عام 2023
العالم

100 شهيد فلسطيني منذ بداية عام 2023

العالم
معلومات لا تعرفها عن مسجد القبلي بالرياض
السعودية اليوم

معلومات لا تعرفها عن مسجد القبلي بالرياض

السعودية اليوم
حساب المواطن: أفصحوا عن العوائد المالية للعقار
أخبار رئيسية

حساب المواطن: أفصحوا عن العوائد المالية للعقار

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي
وظائف

وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

وظائف