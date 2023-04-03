كريم بنزيما يسعى لمواصلة التألق في مباريات رمضان

اعتاد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، على التألق وهز الشباك في المباريات خلال شهر رمضان، ما يُحفزه قبل الكلاسيكو المرتقب ضد برشلونة.

كريم بنزيما يتألق في رمضان

وخطف كريم بنزيما الأنظار في شهر رمضان بالموسم الماضي، حيث نجح في تسجيل هاتريك في شباك تشيلسي الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحرز هدفًا في لقاء الإياب.

وواصل بنزيما التألق، وسجل 3 أهداف في مواجهتي الذهاب والإياب أمام مانشستر سيتي في الدور نصف النهائي، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلى الصعيد المحلي بالموسم الماضي، تألق كريم بنزيما في شهر رمضان، حيث أحرز هدفين أمام سيلتا فيجو، ليقود ريال مدريد لحصد ثلاث نقاط، كما سجل هدف الفوز القاتل ضد إشبيلية، ليؤمن للمرينغي لقب الدوري الإسباني.

وبدأ كريم بنزيما، مباريات شهر رمضان في الموسم الرياضي الحالي بأفضل شكل ممكن، حيث نجح في تسجيل هاتريك ضد بلد الوليد بالأمس ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليقود ريال مدريد للفوز بسداسية نظيفة.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، على ملعب “كامب نو”، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بهزيمة المرينغي بهدف نظيف.