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شاب في العشرينيات من العمر

كشف هوية مسرب وثائق البنتاجون الأمريكي

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
كشف هوية مسرب وثائق البنتاجون الأمريكي
المواطن - فريق لاتخرير

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كشفت صحيفة واشنطن بوست هوية الشخص الذي سرب وثائق سرية أمريكية أدت إلى تحقيق يتعلق بالأمن القومي، وهو شاب في العشرينيات من العمر مولع بالأسلحة النارية وكان يعمل في قاعدة عسكرية، وذلك نقلاً عن زملائه في مجموعة دردشة على الإنترنت.

معلومات سرية

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشخص نشر معلومات سرية في مجموعة على منصة المراسلة الفورية ديسكورد، تضم حوالي 20 رجلاً وفتى يجمعهم الحب المشترك للأسلحة والعتاد العسكري”.

واعتمدت الصحيفة في تقريرها، الذي لم يذكر اسم الشخص، على مقابلات مع عضوين في مجموعة الدردشة.

تحقيق جنائي

وأكدت منصة ديسكورد في بيان، أمس الأربعاء، أنها تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون.

وفتحت وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا رسميًا الأسبوع الماضي بعد أن أحالت وزارة الدفاع الأمريكية الأمر إليها.

أخطر تسريب

ويبدو أنه أخطر تسريب لأسرار الولايات المتحدة منذ سنوات، إذ نُشرت صور لمستندات حساسة على ديسكورد ومنصات أخرى مثل فور تشان وتيليغرام وتويتر.

وتحقق وكالات الأمن القومي ووزارة العدل الأمريكية في التسريب لتقييم الأضرار التي لحقت بالأمن القومي وبالعلاقات مع حلفاء ودول أخرى، مثل أوكرانيا.

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