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لديه قدرات على تمييز الاتجاه العكسي

كلب آلي يعمل جرسونًا لأول مرة في العالم

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ صباحاً
كلب آلي يعمل جرسونًا لأول مرة في العالم
المواطن - فريق التحرير

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كشفت شبكة نادي الرياضات الإلكترونية الروسية “True Gamers”، اليوم الأربعاء، أن الشركة أطلقت روبوتًا لـ”كلب نادل” في فرع دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

قدرات الروبوت

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، من القدرات الخاصة التي يتمتع بها الروبوت هو قدرته على تمييز الاتجاه العكسي في مكان به أشياء متحركة، ويمكنه أيضًا عد البضائع.

ويعتبر الكلب الآلي الذي يتصرف كنادل جرسون هو أول حالة في العالم.. وسيتم التحكم في الروبوتات عن بعد بواسطة عمال معاقين وسيكونون قادرين على كسب نصائح من مرافق الكلاب الروبوتية.

3 كلاب آلية

وفي المرحلة الأولى، سيوفر فرع دبي 3 كلاب آلية، وسيكون هناك من 18 إلى 20 كلبًا بحلول نهاية عام 2024.

كما يمكن لكلاب الروبوت هذه تحديد الاتجاه العكسي بحرية، وفحص البضائع، وتوصيل الطعام والمشروبات، وسيتم دمجها أيضًا في نظام التحكم الرئيسي للشركة.

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