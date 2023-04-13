كلب أقصر من ريموت التلفزيون في إيطاليا

اكتُشف في إيطاليا أصغر كلب على مستوى العالم مسجلًا رقمًا قياسيًّا في حجمه، حيث يمكن وضعه داخل الجيب وحمله أينما أراد صاحبه، وينتمي الكلب، وهو أنثى، إلى سلالة نادرة جدًّا من الكلاب.

من فصيلة شيواوا

ووفقًا لبرنامج تلفزيوني إيطالي، فإن الكلب من فصيلة شيواوا يمكن حمله في جيب صاحبه، حيث إنه أقصر من جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون الريموت، كما أنه أقصر كلب في العالم على قيد الحياة حاليًّا.

ويبلغ عرض الكلب “بيرل” أقل من 3.6 بوصات (9.14 سم) وطوله 5 بوصات (12.7 سم)، وتم وزنه ثلاث مرات في مستشفى كريستال كريك للحيوانات في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

قياس الكلب

وتم أخذ كل قياس من قاعدة القدم الأمامية إلى أعلى الكتفين في خط عمودي مستقيم. وهو من أقارب حامل الرقم القياسي السابق (Miracle Milly) الذي توفي في عام 2020 والذي كان طوله 3.8 بوصة (9.65 سم).

وتم وصف الشيواوا بأنه يستمتع بـ”ارتداء الملابس” وتناول الدجاج والسلمون.