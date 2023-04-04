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ضمن فريقه القانوني في قضية شراء الصمت

كل ما تريد معرفته عن ألينا حبة محامية ترامب العراقية

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
كل ما تريد معرفته عن ألينا حبة محامية ترامب العراقية
المواطن - فريق التحرير

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تصدرت المحامية الأمريكية من أصول عراقية ألينا حبة، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما برز اسمها كواحدة من أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية “شراء الصمت” التي اتهم بها رسميًا الأسبوع الماضي.

محامية ترامب العراقية

ولدت ألينا لمهاجرين عراقيين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، ودرست في جامعة ليهاي وكلية الحقوق بجامعة وايدنر في ولاية بنسلفانيا. وتتمتع بثقة عميلها البارز دونالد ترامب.

ساعدت حبة ترامب في رفع عدة دعاوى قضائية ضد هيلاري كلينتون، وتقديم طعون في تحقيق المدعي العام في نيويورك في أعمال ترامب، والدفاع عنه في دعوى احتيال رفعتها ابنة أخته.

المحامية الأكثر ثقة

ووصفتها مجلة “نيوزويك” بأنها “واحدة من أكثر محامي ترامب موثوقية عنده”. وهي أم لطفلين من زوجها، الذي يعمل كمستثمر عقاري تجاري.

وتمتلك شركة مكونة من 5 محامين ولها مكاتب في نيوجيرسي ومانهاتن، وتمثل عملاء مختلفين في قطاع العقارات، القطاع الذي بنى ترامب إمبراطوريته من خلاله.

ثروتها الشخصية

ارتفعت ثرواتها الشخصية عندما تعاملت مع ترامب كعميل، حيث بلغ دخلها السنوي ما يقدر بـ210 آلاف دولار في عام 2021. ومثل العديد من المحامين الذين عملوا مع الرئيس السابق من قبلها ، يمكن أن تواجه الآن مشاكل قانونية خاصة بها.

يذكر أن ألينا تدافع عن ترامب في قضية شراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، خلال حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2016.

قضية ترامب

ينفي ترامب الاتهام الموجه إليه، معتبرا إجراءات محاكمته بمثابة استهداف سياسي، بينما يخوض حملة لأجل خوض سباق الوصول مجددًا إلى البيت الأبيض في 2024.

ولدى مثول ترامب أمام المحكمة، اليوم الثلاثاء، سيجري أخذ بصماته، كما ستلتقط له المحكمة صورة التوقيف، فيما استبعدت مصادر أمريكية أن يتم تقييد يديه بالأصفاد.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن فريق ترامب قضى نهاية الأسبوع الأخير وهو يعد الخطة التي يراها ملائمة من أجل الدفاع عن الرئيس الجمهوري السابق.

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