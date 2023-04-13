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عقب التعادل في مباراة الفيحاء

كواليس تصرف جارسيا المثير مع نجمي النصر مما أدى إلى إقالته

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ صباحاً
كواليس تصرف جارسيا المثير مع نجمي النصر مما أدى إلى إقالته
المواطن - فريق التحرير

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كشف الإعلامي الرياضي محمد العنزي المقرب من نادي النصر، كواليس خلاف المدرب الفرنسي رودي جارسيا مع 2 من نجوم نادي النصر، وذلك بعد التعادل مع نادي الفيحاء في الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي.

وتحدث العنزي قائلًا في برنامج “أكشن مع وليد”: “المدرب الفرنسي دخل في نقاش حاد مع كل اللاعبين في غرفة خلع الملابس بعد لقاء الفيحاء ولكنه وجه لومًا شديد وتحدث بطريقة غير مقبولة مع 2 من اللاعبين وهما عبدالرحمن غريب وسلطان الغنام، تعامل معهما بطريقة غير احترافية وغير مقبولة”.

تصرف جارسيا الخاطئ

وأضاف العنزي: “المدرب الفرنسي كان المخطئ منذ بداية مباراة الفيحاء بسبب قراراته الفنية وعند سؤاله حول سبب لعبه بأسلوب دفاعي في لقاء الفيحاء ودفعه بـ علي لاجامي وعدم بحثه عن الفوز، أجاب المدرب الفرنسي هو أنه يُدرب لاعبي أصفر الرياض على الطريقة الدفاعية التي سيلعب بها أمام الهلال”.

وواصل العنزي: “هل من المعقول مدرب محترف مثل جارسيا يفكر في مباراة الهلال وهو لا يعلم كيف يفوز على الفيحاء؟!، أرجو من جماهير النصر دعم إدارة مسلي آل معمر بعد قرار إقالة المدرب الفرنسي”.

المدرب البديل

ويستعد الكرواتي دينكو مدرب الفئات السنية في نادي النصر لتولي تدريب الفريق الكروي الأول في أصفر الرياض، وذلك خلفًا للمدرب الفرنسي رودي جارسيا الذي تمت إقالته في الساعات القليلة الماضية.

ويُشرف دينكو على الفئات السنية في أصفر الرياض منذ صيف عام 2022، كما سبق له تدريب منتخب كرواتيا تحت 19 عامًا، وتحت 20 سنة.

كما سبق له العمل في نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني في قطاعات الناشئين.

وخلال 30 مباراة مع فريق النصر تحت 19 عامًا نجح دينكو في الفوز في 21 لقاء وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 مرات، كما ساهم دينكو في تطوير أداء المهاجمين فهد الزبيدي ومشاري النمر حيث سجل الأول 21 هدفًا والثاني 18 هدفًا، ومن الممكن الاستعانة بهما لحل الأزمة الهجومية في الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

 

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