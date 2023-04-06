كورتوا يُنهي سلسلة سلبية ضد برشلونة

خطف حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا الأنظار خلال الكلاسيكو ضد برشلونة، ولعب دورًا بارزًا في تأهل فريقه بكأس ملك إسبانيا.

فوز ريال مدريد

ولعب برشلونة ضد ريال مدريد بالأمس على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، وانتهت المباراة بتحقيق المرينغي لفوز كبير بأربعة أهداف دون رد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قد فاز على ريال مدريد ذهابًا بهدف دون رد على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ليتأهل المرينغي إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بنتيجة 4\1 بمجموع المباراتين.

تألق كورتوا

وتألق كورتوا في الكلاسيكو، حيث إنه تصدى لكرة خطيرة من روبرت ليفاندوفسكي، قبل أن ينجح فينيسيوس جونيور في تسجيل الهدف الأول، ليصبح الحارس البلجيكي مفتاح الفوز، ويكسر سلسلة سلبية ضد برشلونة.

ولعب كورتوا 8 مباريات ضد برشلونة، ولم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه سوى مواجهة الأمس، ليُنهي بذلك أسوأ سلسلة له أمام أي منافس، وذلك وفقًا لموقع BeSoccer Pro.

وكان الحارس البلجيكي هو سر فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد تصدياته المميزة وتركيزه الكامل طوال الـ90 دقيقة.