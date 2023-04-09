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كان الحديث بشأن أوكرانيا وروسيا

كوريا الجنوبية تتهم المخابرات الأمريكية CIA بالتنصت عليها

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٧ مساءً
كوريا الجنوبية تتهم المخابرات الأمريكية CIA بالتنصت عليها
المواطن- فريق التحرير

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قال المكتب الرئاسي في سيول إنه يجري مناقشات ضرورية مع واشنطن بعد تقرير أمريكي يتهم وكالة المخابرات المركزية (CIA) باعتراض اتصالات حكومة كوريا الجنوبية فيما يتعلق بالمساعدة لأوكرانيا.

موقف كوريا الجنوبية لم يتغير

وجاء في بيان المكتب: سيتم إجراء وبحث مناقشات ضرورية مع الولايات المتحدة بعد تقرير أمريكي يتهم وكالة المخابرات المركزية (CIA) باعتراض اتصالات حكومة كوريا الجنوبية فيما يتعلق بالمساعدة لأوكرانيا في الحرب مع روسيا، وأضاف مسؤول رئاسي: سنراجع السوابق والحالات المتعلقة بدول أخرى، وسنرد وفقًا لذلك.

ولفت المسؤول إلى أن كوريا الجنوبية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستزود أوكرانيا بالأسلحة، متابعًا: لم يطرأ أي تغيير على الموقف الأساسي لحكومتنا بشأن أوكرانيا، في إشارة إلى موقف كوريا الجنوبية المتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية، بدلا من الأسلحة الفتاكة.

تسريبات أمريكا

ويأتي ذلك في أعقاب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، نشر السبت، قالت فيه إن بعض أجزاء وثائق وكالة المخابرات المركزية، المنشورة على منصة ديسكورد للتواصل الاجتماعي، توضح بالتفصيل المناقشات الداخلية في كوريا الجنوبية حول ما إذا كان سيتم تقديم قذائف المدفعية الأمريكية لاستخدامها في أوكرانيا، في انتهاك لسياسة سيول بشأن تقديم المساعدات القاتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الكوريين الجنوبيين قلقون من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيضغط على الرئيس يون سيوك-يول وأن الولايات المتحدة علمت بشأن مداولات كوريا الجنوبية من خلال تقرير استخباراتي للإشارات، وهو مصطلح تستخدمه وكالات التجسس لوصف الاتصالات التي يتم اعتراضها، من المكالمات الهاتفية إلى الرسائل الإلكترونية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

كوريا الجنوبية تبحث مع واشنطن تنصت الـ CIA عليها

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