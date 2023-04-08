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ردًّا على المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية

كوريا الشمالية تختبر سلاحًا إستراتيجيًّا تحت الماء

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٧ صباحاً
كوريا الشمالية تختبر سلاحًا إستراتيجيًّا تحت الماء
المواطن - فريق التحرير

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أجرت كوريا الشمالية، أمس الجمعة، اختبارًا جديدًا على غواصة نووية مسيّرة”، في أحدث رد على المناورات الأمريكية- الكورية الجنوبية.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، بأن “معهد أبحاث علوم الدفاع الوطني في كوريا الديمقراطية أجرى اختبارًا على نظام سلاح إستراتيجي تحت الماء بين 4 و7 إبريل”.

وأردفت أن الغواصة النووية المسيّرة هيل-2 أجرت محاكاة تحت المياه قطعت خلالها مسافة 1000 كيلومتر.

أنشطة إلكترونية خبيثة

وعبّرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، عن قلقها العميق إزاء الأنشطة الإلكترونية “الخبيثة” لكوريا الشمالية لدعم برامج أسلحتها، وذلك في تعليقات صدرت في بيان مشترك أمس الجمعة.

ويقول مسؤولون وخبراء في الولايات المتحدة وحلفائها: إن العملات الرقمية التي سرقها متسللون إلكترونيون من كوريا الشمالية كانت مصدرًا رئيسيًّا لتمويل برامج الأسلحة في البلاد الخاضعة لعقوبات.

وتابع البيان: “نؤكد بقلق أن العاملين في تكنولوجيا المعلومات من كوريا الديمقراطية في الخارج يواصلون استخدام الهويات والجنسيات المزورة للتهرب من عقوبات الأمم المتحدة وجمع الأموال لبرامج الصواريخ”.

قلق عميق

واسترسل البيان: “نشعر بقلق عميق أيضًا بشأن كيفية دعم كوريا الديمقراطية لهذه البرامج من خلال سرقة وغسل الأموال وكذلك جمع المعلومات عبر الأنشطة الإلكترونية الخبيثة”.

وأجرى مبعوث كوريا الجنوبية في المحادثات النووية بشأن بكوريا الشمالية محادثات مع نظيريه الأمريكي والياباني في سول هذا الأسبوع، وندد بتجارب الأسلحة التي تجريها بيونغيانغ.

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