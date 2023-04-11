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ردًّا على تدريبات الحلفاء مؤخرًا

كوريا الشمالية تدعو لتوسيع نطاق ردع الحرب بطريقة أكثر هجومية

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ صباحاً
كوريا الشمالية تدعو لتوسيع نطاق ردع الحرب بطريقة أكثر هجومية
المواطن - فريق التحرير

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دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى تعزيز ردع الحرب في البلاد، بطريقة أكثر عملية وهجومية؛ لمواجهة ما وصفته بخطوات عدوانية من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الثلاثاء.

تدريبات الحلفاء

وأدلى كيم بهذا التصريح، في اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية، عقد أمس الاثنين؛ لمناقشة الجهود الجارية لتعزيز رادع الحرب في البلاد لمواجهة التحركات المتصاعدة للإمبرياليين الأمريكيين والخونة الدمى في كوريا الجنوبية لشن حرب عدوانية. وفقًا لما قال KCNA.

وردت كوريا الشمالية بغضب على سلسلة التدريبات العسكرية المشتركة التي أجراها الحلفاء مؤخرًا، والتي قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: إنها تهدف إلى الاستعداد ‘لحرب شاملة’ وأجبرت بيونغ يانغ على استكشاف إجراء عملي قوي، بما في ذلك الخيارات العسكرية.

وذكرت الوكالة، أن كيم أمر بتعزيز ردع الحرب في البلاد بسرعة متزايدة وبطريقة عملية وهجومية أكثر.

عمل عسكري

وأردف البيان أن الاجتماع ناقش الأمور العملية والإجراءات الخاصة بالآلية لإعداد مقترحات عمل عسكري مختلفة لا تتوفر للعدو وسائل وطرق للرد.

وأجرت كوريا الجنوبية والقوات الأمريكية تدريبات ربيعية سنوية منذ مارس، بما في ذلك تدريبات جوية وبحرية تضم حاملة طائرات أمريكية وقاذفات B-1B وB-52، وأول تدريبات هبوط برمائية واسعة النطاق منذ 5 سنوات.

نفذت كوريا الشمالية أيضًا أنشطة عسكرية مختلفة في الأسابيع الأخيرة، حيث كشفت عن رؤوس حربية نووية جديدة أصغر، واختبرت ما وصفته بطائرة بدون طيار قادرة على الهجوم النووي تحت الماء وإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الضرب في أي مكان في الولايات المتحدة.

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