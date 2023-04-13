كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا جديدًا

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا باتجاه البحر، الخميس، حسبما نقلت وكالة “يونهاب” عن الجيش الكوري الجنوبي.

باتجاه بحر اليابان

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، بأن الصاروخ أطلق باتجاه بحر الشرق، الذي يعرف أيضًا باسم بحر اليابان، في خطوة تحد هي الأحدث في سياق توترات حادة بين بيونغيانغ من جهة وسيول وواشنطن من جهة أخرى.

وكشفت رئاسة وزراء اليابان على “تويتر”، أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي.

الاحتماء بالملاجئ

وحضت حكومة اليابان سكان منطقة هوكايدو الشمالية على الاحتماء، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية الصاروخ.

وقالت الحكومة في تحذير: “أخلوا على الفور. أخلوا على الفور”، طالبة من سكان هوكايدو الاحتماء في مبانٍ أو تحت الأرض.

وحذرت طوكيو من أن الصاروخ يتوقع أن يهبط نحو الساعة 8.00 صباحًا (11.00 ت غ).