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خلال مواجهة الاتحاد المقبلة

كوزمين يستهدف الفوز الثالث مع ضمك

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ مساءً
كوزمين يستهدف الفوز الثالث مع ضمك
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المدير الفني الروماني كوزمين كونترا، لمواصلة انطلاقته المميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، وقيادته لتحقيق الفوز أمام الاتحاد.

الاتحاد ضد ضمك

ويلعب الاتحاد ضد ضمك، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة الغد، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف، فيما يقع ضمك في المركز السابع بـ28 نقطة.

نادي الاتحاد - دوري أبطال آسيا
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

كوزمين يسعى لمواصلة انتصاراته

وتُعد مواجهة الغد هي الثالثة للفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك تحت قيادة كوزمين، حيث تولى المسؤولية خلفًا للمدرب الكرواتي كريشمير ريزيتش، الذي تمت إقالته لتراجع النتائج.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بشكل مميز مع كوزمين، حيث خاض مباراتين في دوري روشن السعودي، ونجح في الفوز بهما، حيث انتصر على الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعبر الباطن بهدف نظيف.

وكان المدرب الروماني كوزمين قد تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الموسم الرياضي الماضي، وخسر لقب الدوري في الجولات الأخيرة، ليرحل ويتم التعاقد مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

كوزمين كونترا مع ضمك
كونترا – المصدر @DAMAC_CLUB
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