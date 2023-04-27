كويكب بحجم برج إيفل يقترب من الأرض

أعلن علماء فلك أن كويكبًا ضخمًا بحجم برج إيفل، سيمر على مقربة من كوكبنا، أمس الأربعاء، ويسافر بسرعة هائلة تصل إلى 38922 ميلاً في الساعة (62638 كم/الساعة)، مع احتمالية أن يكون خطيراً بسبب حجمه.

واقترب كويكب (إتش في5 2006)، الذي يبلغ قطره حوالي 300 متر، من الأرض على مسافة 2.4 مليون كيلومتر، وهي أقرب نقطة للكويكب من الأرض خلال هذا القرن، حسبما جاء في بيان معهد الرياضيات التطبيقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

تصنيف ناسا

وصنفت وكالة ناسا الكويكب 2006 HV5 في وقت سابق على أنه “يحتمل أن يكون خطيرًا” (PHA) لأنه كبير بما يكفي لإحداث أضرار كبيرة في حالة الاصطدام.

وينتمي 2006 HV5 إلى ما يسمى بمجموعة آتن من الكويكبات، والتي تجعلها مداراتها جميعا قريبة من الأرض.

كما أنه يعد واحدًا من أكثر من 31 ألف جسم قريب من الأرض (NEO) تم تحديدها حتى الآن، ويعتقد أن العديد منها ينتظر اكتشافها في ظلام الفضاء.