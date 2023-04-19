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لا يشكل أي تهديد للأرض أو البشرية

كويكب يتحول لكرة نارية فور دخوله الغلاف الجوي للأرض

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ صباحاً
كويكب يتحول لكرة نارية فور دخوله الغلاف الجوي للأرض
المواطن - فريق التحرير

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ضرب كويكب الأرض، أول من أمس، بعد ساعات قليلة من اكتشافه، وتحوّل إلى كرة نارية مبهرة شوهدت في جميع أنحاء أوروبا، وفق موقع فيز.اورغ.

يبلغ ارتفاعه 3 أقدام

وكان عالم الفلك كريستيان شارنسكي الكويكب، في مرصد بيسكيشتاتوه في هنغاريا، يوم الأحد، حسب ما ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية.

ولحسن الحظ، قال علماء الفلك: إن الكويكب واسمه 2023 CX1، يبلغ ارتفاعه 3 أقدام، ما يعني أنه لا يشكل أي تهديد للأرض أو البشرية.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية: إنه في الساعة 1:58 صباحًا بتوقيت جرينتش من يوم الاثنين، دخل الكويكب الغلاف الجوي للأرض، وتحول إلى كرة نارية جميلة.

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