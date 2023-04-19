كويكب يتحول لكرة نارية فور دخوله الغلاف الجوي للأرض

ضرب كويكب الأرض، أول من أمس، بعد ساعات قليلة من اكتشافه، وتحوّل إلى كرة نارية مبهرة شوهدت في جميع أنحاء أوروبا، وفق موقع فيز.اورغ.

يبلغ ارتفاعه 3 أقدام

وكان عالم الفلك كريستيان شارنسكي الكويكب، في مرصد بيسكيشتاتوه في هنغاريا، يوم الأحد، حسب ما ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية.

ولحسن الحظ، قال علماء الفلك: إن الكويكب واسمه 2023 CX1، يبلغ ارتفاعه 3 أقدام، ما يعني أنه لا يشكل أي تهديد للأرض أو البشرية.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية: إنه في الساعة 1:58 صباحًا بتوقيت جرينتش من يوم الاثنين، دخل الكويكب الغلاف الجوي للأرض، وتحول إلى كرة نارية جميلة.