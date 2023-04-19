كيليان مبابي يسعى لتجاوز ميسي وبنزيما

يواصل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي صناعة التاريخ مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، وتحقيق مزيد من الأرقام القياسية.

تحطيم أرقام كافاني

وانتزع مبابي قبل أسابيع قليلة، صدارة قائمة الهداف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان، بتجاوز زميله السابق، الأوروغوياني إدينسون كافاني، الذي سجل 200 هدف قبل رحيله إلى مانشستر يونايتد في صيف 2020.

ونجح كيليان مبابي في التسجيل خلال مباراة لانس الأخيرة، ليخطف صدارة أخرى، بعدما أصبح الهدف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لكرة القدم بـ139 هدفًا، متفوقًا على كافاني صاحب الـ138 هدفًا.

استمرار تألق كيليان مبابي

ولفت الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان، إلى أن كيليان مبابي صاحب الـ24 عامًا، أمامه تطلعات أخرى، لتصدر قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.

وذكر الموقع الرسمي للنادي: “على المستوى الأوروبي، يتصدر ليونيل ميسي “35 عامًا” القائمة بتسجيله 495 هدفًا، يليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي “34 عامًا” الذي سجل 329 هدفًا”.

وواصل: “يتواجد كيليان مبابي في هذه القائمة بالمركز 17، حيث سجل 155 هدفًا بقميص سان جيرمان وفريقه السابق موناكو”.

وتابع: “أما على مستوى نجوم الكرة الفرنسية، يتصدر كريم بنزيما “35 عامًا” القائمة بتسجيله 276 هدفا بقميص ناديي ريال مدريد وأولمبيك ليون، يليه وسام بن يدر، مهاجم موناكو الحالي الذي سجل 181 هدفًا في الدوريات الأوروبية”.

وأضاف: “وسجل ألكسندر لاكازيت 173 هدفا، بينما يتساوى أنطوان جريزمان وكيفن جاميرو بـ 170 هدفًا، وفي هذه القائمة، يحل كيليان مبابي سادسًا بـ155 هدفًا، وأمامه فرصة ثمينة لتقليص الفارق في آخر 7 جولات بالدوري الفرنسي”.