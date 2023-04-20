كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر مزعج لنا

أبدى الألماني جوشوا كيميتش، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني، حزنه بعد إقصاء فريقه البايرن من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا على يد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال كيميتش بعد مباراة الإياب أمس: “إقصاؤنا من دوري الأبطال أمر مزعج لنا لقد حاولنا إحراز هدف التقدم في مانشستر سيتي ولكن دون جدوى، كنا سنفوز لو كانت لنا الأسبقية في التهديف”.

وأضاف كيميتش: “يجب علينا الاستفادة من العمل مع المدرب توماس توخيل، ولابد من الإعداد لما هو قادم”.

مباراة البايرن ضد مان سيتي

وكان الشوط الأول شهد إهدار النرويجي إيرلينج هالاند ركلة جزاء لمان سيتي في الدقيقة الـ37 وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني تقدم هالاند بالهدف الأول للسيتي في الدقيقة الـ58 بعد خطأ قاتل من مدافع البايرن، الفرنسي أوباميكانو.

وحاول بايرن ميونخ بعدها العودة في المباراة حيث تحصل على ركلة جزاء سجلها اللاعب الألماني جوشوا كيميش في الدقيقة الـ83.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز مان سيتي بثلاثية دون رد وبعد التعادل بهدف لكل فريق، تأهل مانشستر سيتي لنصف النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني.

وجاء تشكيل البايرن لمباراة الإياب أمس مكونًا من: “يان سومر في حراسة المرمى، أوباميكانو، دي ليخت، بافارد، كيميش، جورتسيكا، ليروى ساني، كومان، تشوبوموتينج، كانسيلو، موسيالا”.

أما تشكيل مانشستر سيتي فجاء مكونًا من: “إيدرسون في حراسة المرمى، ستونز، أكانجي، دياز، أكي، رودريجو، دي بروين، جوندوجان، بيرناردو سيلفا، جريليش، هالاند”.