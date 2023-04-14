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يعمل بالوقود الصلب

كيم جونج أون يشرف على اختبار صاروخ باليستي

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ صباحاً
كيم جونج أون يشرف على اختبار صاروخ باليستي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت كوريا الشمالية، أمس الخميس، أنها اختبرت صاروخًا باليستيًّا جديدًا عابرًا للقارات من طراز “هوانسونج-18”.

اختبار صاروخ باليستي

كما أكدت بيونج يانج، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أشرف على اختبار الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب.

وأدان مجلس الأمن القومي بكوريا الجنوبية، في وقت سابق، بشدة الإطلاق الصاروخي لكوريا الشمالية، في البحر في اتجاه اليابان.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس بشأن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته بيونج يانج فجر الخميس.

انتهاك خطير

وأعلن مكتب رئاسة كوريا الجنوبية، في بيان، أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي أكدوا أن إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي يشكل انتهاكًا خطيرًا لقرارات مجلس الأمن الدولي واستفزازًا خطيرًا يؤدي إلى تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.

وأردف البيان أن المجلس ندد بشدة بإطلاق بيونج يانج صاروخًا باليستيًّا لا يقل مداه عن المتوسط في أعقاب إطلاق صاروخ بعيد المدى في شهري فبراير ومارس الماضيين، وفق ما بثته وكالة يونهاب للأنباء.

وحثت الحكومة اليابانية، سكان جزيرة هوكايدو على اللجوء إلى الملاجئ، بعد الإطلاق الصاروخي لكوريا الشمالية.

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